市況低迷 三星傳砍晶圓代工投資

半導體市況下行，繼晶圓代工龍頭台積電 宣布今年資本支出將低於去年後，韓國經濟日報報導，原本有意維持高檔資本支出的南韓科技巨頭三星 電子，也傳出可能縮減晶圓代工投資 ，凸顯晶片需求低迷。

科技市調機構集邦科技（TrendForce）統計，台積電、三星是全球前二大晶圓代工廠，以去年第3季來看，台積電市占率高達56.1%，三星為15.5%，兩家公司合計囊括逾七成市占。若台積電、三星均調降年度投資，不僅意味對短期半導體市況保守，也將牽動兩強在最先進的3奈米製程競逐賽。

三星在去年6月底宣布3奈米量產，公司宣稱進度良好，卻對良率議題三緘其口；台積電則於去年12月底開始3奈米量產，3奈米家族包含N3、N3E、N3P與N3X等。

韓國經濟日報引述產業人士指出，三星今年晶圓代工投資支出可能低於去年，估計約與2020年及2021年的12兆韓元（97億美元）差不多。花旗集團全球市場公司近來也認為，三星藉由削減投資，調整晶片供應策略的可能性日益升高，因為記憶晶片價格下滑速度快於預期，導致利潤低於損益平衡點，三星主管去年底一度宣稱，將維持生產計畫不變，並增進晶片製造技術，以撐過庫存增加及需求放緩的時期。但產業觀察家說，隨著分析師預期晶片市場放緩程度將大於預期，三星可能跟進對手腳步，減少支出。

一位業界人士說，三星在維持中長期擴大投資的立場不變之際，將靈活調整近期的投資規模，以因應晶片需求放緩。

台積電已於上周法說會揭露今年資本支出，將自去年歷史新高363億美元下滑，估計約為320億美元至360億美元，平均值約年減6.3%，低標則年減11.8%，略低於市場預期，中斷2018年來每年調高資本支出的紀錄，以因應需求放緩。

三星去年11月表示，晶圓代工事業的策略將是「設備優先」，也就是不管市況如何，都先興建無塵室，之後再依需求安裝晶圓生產設備，以快速回應客戶需求。