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日圓鹹魚翻生 躍匯市新寵

編譯任中原／綜合報導
日圓兌美元匯率。（資料來源:綜合外電）
日圓兌美元匯率。（資料來源:綜合外電）

去年表現最疲軟的主要貨幣日圓，今年來正鹹魚翻生，上周升抵七個月最高，已成為目前最火熱的匯市題材，主因為在美國聯準會（Fed）預料將放慢升息步調之際，交易商押注今年日本銀行（央行）將進一步脫離超寬鬆政策，帶動日債殖利率及日圓匯率連袂衝高。

日圓的貶值命運從去年10月開始翻轉，對美元匯率連續升破150、140及130日圓等價位，13日升值1.1%至127.87日圓，為七個月以來最高水準，更已比10月的谷底翻揚逾16%。

日銀去年12月意外調整「殖利率曲線管控」（YCC）政策，放寬允許日本10年期公債殖利率的波動區間一倍，最高可升至0.50%，被市場認為是變相升息1碼，引發日債殖利率及日圓匯率雙升，之後投資人便一再測試日銀的寬鬆決心。

在日銀本周將召開利率決策會議之際，日本10年期公債殖利率上周一度衝到0.545%，突破日銀的目標區間上限，迫使日銀進場大買日債，把殖利率壓回0.5%。

分析師表示，日銀在去年12月以「市場失能」為由，調整YCC政策，但過去一個月來日債殖利率與日圓匯率猛升，凸顯出公債市場機能益發薄弱，使市場押注日銀本周將採進一步行動。

摩根史坦利首席日本經濟學者山口毅表示，YCC架構被認為是日銀與市場之間的賽局，輸贏取決於投資人對這套體制的信心，「日銀12月驟然改變殖利率區間，已削弱市場人士對日銀與YCC持久性的信心。若市場預期YCC隨時都可能被取消，將加速拋售日債，使市場益發失能」。

花旗經濟學者村島喜一預測，日銀本周就會決定廢除YCC，過去「一個月來市場更加失能，因此日銀無可避免將進一步調整政策」。

但法國興業銀行全球總體策略專家裘奇斯認為，日銀可能按兵不動。

ING銀行指出，美國12月消費者物價升勢進一步放緩，使市場焦點從聯準會（Fed）升息速度是否減緩，再度轉到日銀可能放棄超寬鬆政策，使美元對日圓的下檔空間擴大。外匯選擇權交易商也在押注，在本周的日銀決策會議後，日圓將再漲一波。

日圓貶值命運從去年10月開始翻轉，13日更升值1.1%至127.87日圓，為七個...
日圓貶值命運從去年10月開始翻轉，13日更升值1.1%至127.87日圓，為七個月來最強水準。（路透）

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