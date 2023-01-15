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儘管歐美退燒 亞洲今年ESG債發行量料維持強勁

編譯易起宇／綜合外電
亞太地區去年的ESG債券發行量逼近歷史新高，分析師預期今年市場活動將維持熱絡。（路透）
亞太地區去年的ESG債券發行量逼近歷史新高，分析師預期今年市場活動將維持熱絡。（路透）

在去年的世界金融市場動盪中，全球的永續債券發行量也銳減，但亞太地區一枝獨秀，受惠於當地的強勁需求，發行量逼近歷史新高。分析師表示，今年亞太的永續債券發行活動，預料將因政府和企業的減碳計畫而維持暢旺。

路孚特數據顯示，去年亞太地區與環境、社會和治理（ESG）主題相關的債券發行活動，共籌得1,420億美元，僅略低於2021年的紀錄新高1,440億美元；相較下，歐美去年的總發行量下滑了30%以上。

市場參與者表示，去年亞洲永續債券發行活動熱絡的主因，包括亞洲綠化大量電網造成供應增加，還有最大發行者中國的人民幣利率低迷。巴克萊亞太永續資本市場主管賈瓦爾表示，亞太地區以本幣計價的永續債券發行量增加，彌補了跨境市場活動的下滑。

中國實體去年發行的ESG債券金額為840億美元，比前年增加約6%，占了亞太地區總發行量的59.3%。當地發行者也利率比西方國家更低且穩定而受惠；中國的3年期公債殖利率約為2.5%，低於美國的3.9%左右。

南韓去年的ESG債券發行量金額200億美元，高居亞洲第二；菲律賓的發行量則翻增一倍多至近80億美元。

法國巴黎資產管理公司資深ESG分析師歐陽軒生（音譯）表示，保險公司、主權財富基金和退休金基金等當地買家都有需求，「亞洲的國內資本市場已發展多年，規模相當深厚，因此本幣（債券）需求持續強勁」。

雖然比起去年發行量為3,400億美元的歐洲市場，亞洲的ESG債券市場仍然微小、也較不成熟，但分析師表示，亞洲的綠化承諾規模龐大，例如北京承諾2030年前要提高風力和太陽能發電量近一倍，意味著仍須大量籌資，有望帶動更多永續投資流向亞洲。

債券 殖利率 分析師

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