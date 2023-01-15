三星電子可能縮減晶圓代工開支 因應市況轉弱

產業人士透露，在市況低迷之際，三星電子可能縮減晶圓代工投資支出。 （歐新社）

業界人士透露，全球最大記憶晶片 製造商三星 電子可能縮減晶圓代工投資 ，在市況低迷之際跟進同業削減支出的行動。

韓國經濟日報引述產業人士的說法報導，三星今年的晶圓投資支出可能低於去年，估計約與2020年及2021年的12兆韓元（97億美元）差不多。花旗集團全球市場也在近期一份研究報告中說：「隨著記憶晶片價格下滑速度快於預期，導致其利潤低於損益平衡點，三星透過削減投資來調整晶片供應策略的可能性日增。」

三星高管在去年最後幾個月表示，將堅持公司的生產計畫，並增進其晶片製造技術，以撐過庫存增加及需求放緩的時期。但產業觀察人士說，隨著分析師預期市場放緩程度將大於預期，三星可能跟進對手腳步，減少資本支出。

一位業界人士說，儘管三星維持中長期的擴大投資立場不變，但將靈活調整近期投資規模，以因應晶片需求放緩。

全球晶圓代工龍頭台積電去年第4季財報優於預期，但由於晶片需求疲軟，台積電已把今年資本支出下調至320億至360億美元，低於去年的363億美元，打破了自2018年來資本支出逐年成長紀錄。台積電並預計本季營收可能下滑，為四年來首見。

晶片業前景黯淡，凸顯全球科技業景氣正急劇放緩。數十年來最高的通膨、利率持續上升和經濟低迷，已進一步拖累消費者需求，讓科技業難以應對。

三星本月初表示，去年第4季營業利益初估年減69%至4.3兆韓元，創八年新低，上季營收則年減8.6%至70兆韓元，主因是全球經濟疲軟削弱電子產品需求，令其晶片業務大受打擊。

三星也看壞今年表現，預測今年晶片獲利將較去年腰斬。