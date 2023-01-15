我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

砍下新婚妻頭顱丟浴室 德州21歲男還叫父母來看

三星電子可能縮減晶圓代工開支 因應市況轉弱

編譯王巧文／綜合外電
產業人士透露，在市況低迷之際，三星電子可能縮減晶圓代工投資支出。 （歐新社）
產業人士透露，在市況低迷之際，三星電子可能縮減晶圓代工投資支出。 （歐新社）

業界人士透露，全球最大記憶晶片製造商三星電子可能縮減晶圓代工投資，在市況低迷之際跟進同業削減支出的行動。

韓國經濟日報引述產業人士的說法報導，三星今年的晶圓投資支出可能低於去年，估計約與2020年及2021年的12兆韓元（97億美元）差不多。花旗集團全球市場也在近期一份研究報告中說：「隨著記憶晶片價格下滑速度快於預期，導致其利潤低於損益平衡點，三星透過削減投資來調整晶片供應策略的可能性日增。」

三星高管在去年最後幾個月表示，將堅持公司的生產計畫，並增進其晶片製造技術，以撐過庫存增加及需求放緩的時期。但產業觀察人士說，隨著分析師預期市場放緩程度將大於預期，三星可能跟進對手腳步，減少資本支出。

一位業界人士說，儘管三星維持中長期的擴大投資立場不變，但將靈活調整近期投資規模，以因應晶片需求放緩。

全球晶圓代工龍頭台積電去年第4季財報優於預期，但由於晶片需求疲軟，台積電已把今年資本支出下調至320億至360億美元，低於去年的363億美元，打破了自2018年來資本支出逐年成長紀錄。台積電並預計本季營收可能下滑，為四年來首見。

晶片業前景黯淡，凸顯全球科技業景氣正急劇放緩。數十年來最高的通膨、利率持續上升和經濟低迷，已進一步拖累消費者需求，讓科技業難以應對。

三星本月初表示，去年第4季營業利益初估年減69%至4.3兆韓元，創八年新低，上季營收則年減8.6%至70兆韓元，主因是全球經濟疲軟削弱電子產品需求，令其晶片業務大受打擊。

三星也看壞今年表現，預測今年晶片獲利將較去年腰斬。

晶片 三星 投資

上一則

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

延伸閱讀

外資挺台積 目標價台幣746元 看好利空逐步消化 建議逢低布局

外資挺台積 目標價台幣746元 看好利空逐步消化 建議逢低布局
蘋果2025年將棄博通關鍵晶片 改用自家晶片

蘋果2025年將棄博通關鍵晶片 改用自家晶片
三星電子看淡 今年經營環境

三星電子看淡 今年經營環境
三星傳估今年晶片獲利比去年腰斬 反映晶片價格續跌

三星傳估今年晶片獲利比去年腰斬 反映晶片價格續跌

熱門新聞

繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
美國股市2022年跌很慘，但分析師預期2023年美股走勢可望否極泰來。（路透）

「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事

2023-01-07 18:28

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人