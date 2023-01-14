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IMF：經濟成長預測不調降

編譯簡國帆／綜合報導
IMF總裁喬治艾娃表示，預期IMF不會調降今年的全球成長率預測，將維持在2.7%。 （路透）
IMF總裁喬治艾娃表示，預期IMF不會調降今年的全球成長率預測，將維持在2.7%。 （路透）

在投資人已對國際貨幣基金（IMF）、世界銀行、經濟合作發展組織（OECD）等跨國機構輪番調降全球經濟成長率預測感到疲乏後，IMF總裁喬治艾娃12日表示，預期IMF不會調降今年的全球成長率預測，將維持在2.7%，因為關於油價大漲的憂慮並未實現，而且勞動市場維持強勁。

2023年才開始，世界經濟似乎略帶喜色；13日公布的數據顯示，德國和英國這兩大經濟體去年最後一季似乎都意外躲過衰退厄運，主要都是受消費動能所帶動。德國2022年第4季經濟陷入停滯，但至少沒邁入負成長；英國去年11月經濟不但沒萎縮，還意外微幅成長0.1%。

IMF喬治艾娃12日說，2023年又會是全球經濟的「艱困一年」，通膨將頑固地保持在高點，但她預期今年IMF不會像去年一樣，接連調降成長率預測。她說：「2023年的成長持續減緩，最正面的景象是勞動市場的韌性，只要人們還有工作，就算物價高，都還是會花錢，這已經幫助（經濟）表現。」

她說，IMF預期不會再調降成長預估，「這就是好消息」。她指出，IMF預期全球成長減緩即將「觸底」，「在2023年底到2024年初扭轉態勢」。

喬治艾娃表示，中國有望在今年中開始再度貢獻全球成長，但一切仍取決於北京當局不會改弦易轍，維持目前解除清零政策發展的路線。

她說，中國從清零防疫政策過渡到更正常的機能活動，可能是今年全球成長最重要的單一因素。

她認為，全球最大經濟體美國則有望軟著陸，即便進入技術性衰退，也只會溫和衰退。

不過，她也提醒仍有龐大的不確定性，包括重大的氣候事件、重大的網攻或俄烏戰爭升高，「我們正處於更易遭受震撼的世界，我們不能排除可能出現始料未及的風險，這種沒想過的事已發生過兩次」。

喬治案娃說，巴西、秘魯和其他國家的社會動盪升溫，以及金融情勢日益緊縮的影響，仍不明朗，但央行依然「僵固」，央行應該繼續推動物價穩定。

2023 央行 德國

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