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全球碳捕捉龍頭 技術大突破

編譯任中原／綜合外電
全球碳捕捉與封存領導廠商Climeworks將創造出新營運模式，推動整個CCS產業發展。（美聯社）
全球碳捕捉與封存領導廠商Climeworks將創造出新營運模式，推動整個CCS產業發展。（美聯社）

全球碳捕捉與封存（CCS）領導廠商Climeworks公司12日表示，該公司首次使用有第三方認證的「直接空氣捕獲（DAC）」流程，大規模使用真空設備從大氣中吸入空氣，將其中的二氧化碳氣體濾出並埋入地下，取得的碳權售予企業界。該公司可能創造出一種可行的營運模式，以踹動整個CCS產業發展。

華爾街日報報導，Climeworks公司成立於2009年，已在冰島設立全世界唯一能夠商業營運的DAC工廠，能像樹木一樣有效地從空氣中抽離二氧化碳，並保證能將碳貯存在地下數千年。該廠一年能處理約4,000公噸的二氧化碳，約相當於800輛汽車一年的總排碳量。該廠是利用冰島的地熱能源，本身排碳量甚微；再由另一家新創企業將二氧化碳與大量的水融合後打入地下。

微軟、加拿大電商Shopify、美國支付業者Stripe等公司已經同意支付每單位碳信用（碳權）數百美元，向Climeworks購買碳信用，來抵銷業者本身的碳排量。這些客戶所出價格是基本碳信用價格的數百倍，主因Climeworks是從大氣中除碳，效果更為確定。這些企業也願意多付費用，以協助整個產業發展，使整體減碳成本能夠快速下降。

Climeworks共同執行長葛伯德表示，「我們希望公司能從業界的青少年成長為成人」。

Shopify公司永續主管考克指出，「這是DAC產業發展的轉捩點」。

Climeworks去年初曾透過發行股票，約募集到6.5億美元，投資機構包括新加坡淡馬錫基金，以及私募基金；該公司並透過發行債券，向微軟募到10億美元。

冰島 微軟 新加坡

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