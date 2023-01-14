美下修農作產量 糧價漲

受乾旱影響，美國2022年的黃豆和玉米收成量比原先預估還少，儘管美國農民目前種植的冬麥面積為八年來最大，但分析師 認為乾旱土壤可能影響收成量；另一個農業大國阿根廷也下調最新產季的黃豆產量預測。供應吃緊的警報再起，國際糧食價格一度應聲走高。

芝加哥 黃豆期貨13日盤中曾漲0.6%至每英斗15.285美元，隨後漲幅收斂，但周線仍有望收紅；小麥期貨一度攀揚0.8%，報每英斗7.4850美元，玉米期貨上漲0.6%至每英斗6.7475美元。

美國農業部 12日發布世界農業供需預估報告表示，美國2022年玉米產量為137.30億英斗，比去年12月的預估少了2億英斗，也是三年新低，主因是農作物在8月因高熱與乾旱而受損後，農民選擇不收成，導致收穫量縮水。去年黃豆產量為42.76億英斗，比去年12月預估的43.46億英斗少，且是兩年最少，平均每英畝的收成量也降至49.5英斗。

美國農業部通常不會大幅調降幾個月前採收的收成量預估，Standard Grain總裁瓦克雷維克指出，這是一大意外。

另外，由於阿根廷正經歷60年來最嚴重的乾旱，美國農業部也調降當地的玉米和黃豆產量預測，黃豆產量預估比去年12月的預測下修8.1%到4,550萬噸。