韓升息1碼 緊縮估近尾聲

南韓經濟走軟的疑慮不斷加深。（歐新社）

南韓央行 （BOK）13日調升基準利率1碼至3.5%，為14年新高，符合市場預期。儘管決策官員希望保留繼續升息 以對抗通膨的彈性，但市場日益認為這可能是這輪為期18個月緊縮周期的最後一次升息，因為南韓經濟走軟的疑慮不斷加深。

南韓央行在2023年首場政策會上，決議調高基準的7天期附買回利率1碼至3.5%，是從2021年8月開始讓超低利率「正常化」以來第十次升息，累計升息幅度達到3個百分點。

南韓物價升幅依舊是央行目標值的兩倍多，央行目前的主要焦點顯然仍在控制通膨，但另一方面央行總裁李昌鏞也正試圖引導經濟軟著陸。

韓華投資證券公司經濟學家林惠妍（音譯）指出，市場正關注南韓央行接下來會較關注通膨還是經濟，但因通膨仍盤旋高點，意味著央行很難只顧慮到經濟的下行風險便直接降息。南韓去年12月消費者物價指數（CPI）年升5%，已遠低於7月攀抵的24年高點6.3%，但央行的目標值僅2%。

南韓出口已開始下滑，抑制工業生產，同時房市正迅速減弱，也可能威脅信用市場，而且南韓鬆綁新冠防疫措施帶來的消費提振效應已減退，加上升息已導致消費者支出減弱，且去年10月首爾梨泰院的踩踏致死事件，也衝擊消費者信心，去年12月的失業率升幅也超乎預期。

南韓央行13日並警告，今年經濟成長率可能比去年11月預測的1.7%還弱。總裁李昌鏞在會後記者會上並說，去年第4季經濟可能負成長，如此艱困的狀況可能還會延續到今年上半年。

在此同時，東南亞國家央行靠升息對抗通膨的舉措看來也接近尾聲，彭博訪調經濟學家後預測，印尼、菲律賓和泰國的決策者將繼續提高借貸成本，未來幾個月還會再升息2碼，而馬來西亞會再升1碼，但之後就結束升息。