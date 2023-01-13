巴西展雄心安撫投資人 2023年預算赤字砍半

巴西總統魯拉（右）和他的財長哈達德想將今年預算赤字減半。（歐新社）

巴西 左派總統魯拉和他的財長哈達德（Fernando Haddad）周四宣布上任以來的第一項財政方案，要透過加稅和減支，將今年政府預算 赤字砍掉一半以上，從2,310億里爾（約450億美元）降到約900億-1,000億里爾（ 約180億到200億美元），占國內生產毛額（GDP）的比率由2.1%降到0.5%-1%間。

哈達德提出的計畫，理論上今年就能消除赤字，有超過110億里爾的盈餘，但他警告轉虧為盈的目標太困難，歲入可能不如預期，也可能有未預期到的支出，只要預估赤字降到GDP的1%以下就滿意了。

巴西政府此舉旨在減輕投資人的疑慮，他們擔心魯拉政府可能因為強調減貧和其他選戰承諾，無法維持財政紀律。

哈達德的計畫包括魯拉尚未批准的舉措，例如結束燃料稅豁免，這要等國營石油 巨擘巴西石油公司（Petroleo Brasileiro）新董事會就任後才討論。光是取消這項豁免措施，今年收入就能增加290億里爾。

另一項提議涉及公司如何取得與商品流通服務税相關稅務優惠的新規定，可為聯邦政府增加300億里爾的收入。哈達德也宣布稅務債項再協商計畫，包括減輕罰款和分期付款繳息，可再增加500億里爾稅收。

他的計畫有高於先前預測的入，而審查中合約和項目的支出減少，同時暫停部分已授權支出。