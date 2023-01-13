比特幣連9漲 站回1.8萬元

比特幣 行情12日連續第九日挺升，不僅站回近一個月高位，更寫下新冠疫情爆發來最長漲勢，反映市場預期美國通膨趨於緩和，以及聲請破產保護的加密幣交易所FTX稱找到數十億美元資產，提振了投資 人信心。

根據彭博資訊的報價，比特幣價格漲約4%，報18,239美元，為去年12月14日來首度突破18,000美元關卡。這個全球最大加密貨幣 已連續第九日上揚，刷新2020年來最長漲勢。年初迄今，比特幣價格已勁揚超過10％，第二大加密幣乙太幣也狂飆約17％。

FTX的律師11日表示，已發現價值約50億美元的流動資產，包括現金和數位資產，為FTX客戶拿到賠償帶來希望。這間加密幣交易所去年11月轟然崩塌，引發幣圈滾雪球效應。

此外，投資人正預期美國通膨數據降溫，且美國聯準會（Fed）將放緩升息步調，有助今年初各種資產價格回升。

加密貨幣平台Luno企業發展及國際副總裁阿亞爾表示：「過去一年來幣圈歷經許多負面事件，若看加密幣價格對這些事件的反應，會發現整體來說，跌幅愈來愈小，這表明市場很好地接受這些新聞，賣壓逐漸被吸收，因此幣圈正進入增值階段。」