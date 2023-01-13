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IEA：全球邁向新工業時代

編譯湯淑君／綜合報導
各國積極發展乾淨能源，引領全球邁進「新工業時代」，到2020年代末，相關產值可達千億美元。（美聯社）
各國積極發展乾淨能源，引領全球邁進「新工業時代」，到2020年代末，相關產值可達千億美元。（美聯社）

國際能源署（IEA）12日發布最新報告說，世界各國在能源安全顧慮、氣候承諾和產業政策驅使下積極發展乾淨能源，引領全球邁進「新工業時代」，到2020年代末，相關產值可達數千億美元，並在轉型過程中創造數百萬個工作。

這份IEA報告的標題是「2023年能源技術觀點」，在分析風力渦輪機、熱泵（heat pumps）、電動車電池、太陽能板和氫電解槽（electrolyzers for hydrogen）等技術的製造展望後，宣告「新工業時代的黎明」已到來。

這項分析顯示，到2030年，主要乾淨能源量產技術每年的全球市場規模估計將達到6,500億美元，是今日水準的三倍多。不過，先決條件是世界各地必須充分落實能源及氣候相關承諾，而這是項艱鉅任務，要憑堅強的政治意志和雄厚的財力，方能達成。

IEA預測，到2030年，與乾淨能源製造相關的工作機會將倍增，從目前的600萬個擴增至將近1,400萬個；而未來數十年，隨著綠能轉型加快腳步，工業和聘僱成長也可望加速成長。

IEA也警告未來可能遭遇供應鏈相關逆風。此問題由來已久，但近年地緣政治衝突加劇和新冠肺炎疫情衝擊，已凸顯問題嚴重性。IEA報告尤其點出「乾淨能源供應鏈高度集中化的風險」，不論是從技術製造或所需原料的角度觀之皆然，分散化會更適宜。

IEA指出，就電池、太陽能板、風力渦輪機、熱泵和氫電解槽的量產技術而論，前三大生產國合計「在每項技術產能的占比至少有70%」，中國在這些方面都具有支配地位。此外，關鍵礦物的開採大部分都集中在一小撮國家，例如剛果民主共和國占全球鈷產量七成以上，澳洲、智利和中國這三國合計囊括全球逾九成的鋰產量。

供應鏈 綠能 澳洲

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