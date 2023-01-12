我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CPI證實通膨降溫 那指連漲5日

多次入華簽證重啟？使館發新通知…華人促恢復10年簽證

逾百萬人連署反對魚翅交易 歐盟執委會展開調查

中央社／布魯塞爾11日綜合外電報導
圖為魚翅商品。（示意圖／Getty Images）
圖為魚翅商品。（示意圖／Getty Images）

歐洲聯盟今天表示，一份反對歐洲魚翅交易的請願書已獲得超過百萬人連署，迫使歐盟執委會展開相關調查。

法新社報導，「拒絕捕鯊割鰭－反對魚翅交易」運動人士呼籲歐盟禁止在區域內從事相關交易，「包括進口、出口和轉運魚翅，除非是自然附著在魚體上」。

主辦單位表示，儘管自2013年起禁止歐盟船隻和在歐盟海域捕鯊割鰭，歐盟仍是最大的魚翅出口地區之一，也是全球魚翅交易的主要中轉樞紐。

根據歐盟規定，捕獲的鯊魚入港時，魚鰭必須與魚體自然相連。

只要請願內容從至少7個成員國蒐集超過百萬人連署，就能透過「歐洲公民倡議」（European Citizens' Initiative）機制，迫使歐盟執委會調查某一問題，後續則可建議立法、採取其他措施或選擇完全不採取行動。

歐盟執委會必須在2023年7月11日前對反對魚翅交易請願書做出正式回應。

歐盟執委會說，在環保團體海洋守護者（Sea Shepherd）支持下，這項於2020年初發起的請願今天獲得有111萬9996人連署，其中近50萬人來自德國

先前曾成功募集超過百萬人連署的請願包括保護蜜蜂和禁止籠養農場動物。

歐盟 2023 德國

上一則

BBC：馬斯克財富大量蒸發 打破世界紀錄

下一則

比新品搶手 二手名表的市場規模 十年內可望超越新表

延伸閱讀

2月與烏克蘭開峰會 歐盟十餘位高官擬訪基輔

2月與烏克蘭開峰會 歐盟十餘位高官擬訪基輔
歐盟聯合聲明 建議對來自中國航班實施多項入境限制措施

歐盟聯合聲明 建議對來自中國航班實施多項入境限制措施
歐盟籲中客入境須持陰性證明 中官方：將採取相應措施

歐盟籲中客入境須持陰性證明 中官方：將採取相應措施
歐盟「強烈建議」檢測中國入境者 德、泰也反轉

歐盟「強烈建議」檢測中國入境者 德、泰也反轉

熱門新聞

繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
Bed Bath & Beyond傳未來幾周內會聲請破產保護。（路透）

Bed Bath & Beyond傳幾周內聲請破產 迷因股將淪水餃股

2023-01-05 20:10
美國股市2022年跌很慘，但分析師預期2023年美股走勢可望否極泰來。（路透）

「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事

2023-01-07 18:28
微軟（Microsoft）將調整休假規定，實施無上限休假制度。(路透)

微軟宣布讓員工休假無上限 人資長：很自然的下一步

2023-01-11 19:52

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳

40%的美國人有副業 4種職業工時少收入佳
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
高盛：美國一些過熱蛋黃區房價 可能大跌25%

高盛：美國一些過熱蛋黃區房價 可能大跌25%