南韓拚2030年核電占比超過三成 高於再生能源發電

南韓政府推動提高核能發電的占比。（路透）

南韓 將提高核能的發電占比，同時降低再生能源發電占比，此時南韓正調整其電力結構，以便達成減少碳排目標，並且加速達成總統尹錫悅推動強化核能產業的承諾，讓前朝政府的廢核政策大轉彎。

根據12日公布的政府文件，預期核電廠到2030年占南韓約三分之一的發電量，高於先前草案中24%的預估占比；屆時再生能源占比將達21.6%，低於先前預估的30.2%。

南韓在2021年強化氣候相關行動，接著提出了第十版的長期電力供應與需求基本計畫。南韓目標在2030年之前，讓溫室氣體排放量比2018年減少40%。

去年上任的尹錫悅把重心放在以核能做為減少碳排的關鍵工具，而非把重點放在太陽能、風力與水力發電等再生能源。他在競選總統時期吹捧核能的好處，並且呼籲建造更多核反應爐，明確逆轉南韓前總統文在寅 的反核政策。

根據最新計畫，燃煤與液化天然氣（LNG）的占比將持續降低，預估到2036年占比分別降至14%與9%。

南韓能源部 表示，另一項目標是讓現有的燃煤發電廠改為採用氫氣和氨氣共同燃燒。兩種燃料到2036年在南韓電力組合的占比將超過7%。