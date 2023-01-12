SK海力士、三星傳砍單矽晶圓

矽晶圓廠面臨砍單風暴。(資料來源：外電、採訪整理)

記憶體市況慘澹風暴蔓延至最上游矽晶圓材料，南韓 兩大記憶體廠三星 與SK海力士傳不堪壓力，有意砍矽晶圓採購量，此舉不僅凸顯記憶體市況比業者預期嚴峻，也將牽動全球前三大矽晶圓廠信越、勝高與環球晶營運。

根據統計，三星與SK海力士是全球前兩大DRAM廠，兩家公司全球DRAM市占合計近七成；若以儲存型快閃記憶體（NAND Flash）來看，三星與SK集團也是名列前兩位，市占合計超過五成，在產業具有絕對的話語權，兩大巨頭每月矽晶圓需求合計高達數十萬片，如今傳出要砍矽晶圓採購量，震撼業界。

南韓媒體TheElec報導，三星與SK海力士已在去年第4季與矽晶圓供應商討論減少採購矽晶圓相關事宜。在前兩年的新冠疫情 期間，矽晶圓與相關供應鏈都呈現供不應求。儘管半導體市況於去年下半開始修正，但比起下游，不景氣的狀況較慢才蔓延到矽晶圓端。

隨著三星與SK海力士等大廠明顯感受景氣不佳，開始要求減少矽晶圓供應，透露原本接單相對暢旺的矽晶圓廠也已無法倖免於景氣減緩的影響。

目前全球有五大矽晶圓供應商，前兩名為信越與勝高兩家日商，台灣環球晶排名第三，德國世創（Siltronic）及南韓SK Siltron分居第四、五。隨著大客戶開始反映要求減少供貨，牽動矽晶圓廠後續營運。

據了解，在維持長約的前提下，矽晶圓業者已接到不少客戶希望延遲部分產品拉貨時程的要求，對於上半年的營運表現恐怕不免有些影響，但下半年仍有機會趕回進度。

業界分析，矽晶圓業者主要有邏輯IC製造與記憶體這兩大領域的客戶，目前記憶體廠的處境似乎比邏輯IC業者更艱難。

根據TheElec指出，三星與SK海力士目前規劃的矽晶圓採購量均少於原先計畫。

SK海力士之前已表明，將減產以因應當前記憶體市場的不景氣，三星則堅持不減產。

但據先前韓國經濟日報報導，三星負責半導體事業的DS部門已調降今年營業利益目標，降到只有去年的一半，這使得分析師認為，後續三星的立場可能鬆動，調降今年的規畫投資金額。