美通膨公布前 歐元兌美元創下七個月來最高

美元兌歐元自9月觸及20年高峰以來已下跌近12%，（路透）

歐元兌美元周三觸及七個月來最高價位，交易員在周四的美國通膨數據公布前避免做出太大動作，此數據可能會對利率走向提供更清晰的線索。

歐元兌美元一度上漲0.4%至1.0776，為5月底以來最高。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）無變動，報103.237。美國10年期公債殖利率 跌6個基點至3.56%。

美元兌歐元自9月觸及20年高峰以來已下跌近12%，因為數據繼續顯示，聯準會（Fed）升息 開始產生預期的影響，即冷卻經濟和減緩通膨。

「看似良性的投資 環境（儘管有烏克蘭的局勢）可能讓投資人想要逢低買入歐元/美元，」ING銀行外匯策略師Chris Turner說，如果美國CPI配合，歐元周四可能會升向1.09美元。

高盛的分析師Isabella Rosenberg表示，雖然歐元受益於歐元區增長前景的改善，但缺乏資金流入可能是由於與天然氣供應限制有關的持續風險。

利率期貨定價顯示，市場如今傾向於Fed 下個月有75%可能性升息25個基點，目標利率6月達到4.947%高峰，然後在12月降到4.465%。

澳紐銀行分析師在給客戶的一份說明中說，Fed官員仍然堅稱不會很快降息，但市場正在為今年的升息在年底前全面解除定價。如果這些降息可能性被排除，美元的不利因素可能會減弱。」

澳幣兌美元升值0.3%至0.6910，稍早一度上漲0.5%。經季節性因素調整後，澳大利亞11月CPI上漲7.4%，高於10月的6.9%，也超過了經濟學家的預估中值。11月核心CPI升至5.6%，原估上漲5.5%。利率期貨市場依然預測澳州央行2月會議上僅升息16個基點，與周二相同。