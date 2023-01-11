我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緩和戰狼作風？謝鋒可望出任駐美大使 孟晚舟案曾扮要角

預期CPI降溫 那指連漲四天

美通膨公布前 歐元兌美元創下七個月來最高

編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌歐元自9月觸及20年高峰以來已下跌近12%，（路透）
美元兌歐元自9月觸及20年高峰以來已下跌近12%，（路透）

歐元兌美元周三觸及七個月來最高價位，交易員在周四的美國通膨數據公布前避免做出太大動作，此數據可能會對利率走向提供更清晰的線索。

歐元兌美元一度上漲0.4%至1.0776，為5月底以來最高。美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）無變動，報103.237。美國10年期公債殖利率跌6個基點至3.56%。

美元兌歐元自9月觸及20年高峰以來已下跌近12%，因為數據繼續顯示，聯準會（Fed）升息開始產生預期的影響，即冷卻經濟和減緩通膨。

「看似良性的投資環境（儘管有烏克蘭的局勢）可能讓投資人想要逢低買入歐元/美元，」ING銀行外匯策略師Chris Turner說，如果美國CPI配合，歐元周四可能會升向1.09美元。

高盛的分析師Isabella Rosenberg表示，雖然歐元受益於歐元區增長前景的改善，但缺乏資金流入可能是由於與天然氣供應限制有關的持續風險。

利率期貨定價顯示，市場如今傾向於Fed 下個月有75%可能性升息25個基點，目標利率6月達到4.947%高峰，然後在12月降到4.465%。

澳紐銀行分析師在給客戶的一份說明中說，Fed官員仍然堅稱不會很快降息，但市場正在為今年的升息在年底前全面解除定價。如果這些降息可能性被排除，美元的不利因素可能會減弱。」

澳幣兌美元升值0.3%至0.6910，稍早一度上漲0.5%。經季節性因素調整後，澳大利亞11月CPI上漲7.4%，高於10月的6.9%，也超過了經濟學家的預估中值。11月核心CPI升至5.6%，原估上漲5.5%。利率期貨市場依然預測澳州央行2月會議上僅升息16個基點，與周二相同。

殖利率 升息 投資

上一則

美經濟真能軟著陸嗎？克魯曼：謹記1980年代2大教訓

延伸閱讀

美經濟真能軟著陸嗎？克魯曼：謹記1980年代2大教訓

美經濟真能軟著陸嗎？克魯曼：謹記1980年代2大教訓
預期CPI降溫 那指連漲四天

預期CPI降溫 那指連漲四天
美股道瓊早盤漲0.2% 市場靜待重要通膨數據

美股道瓊早盤漲0.2% 市場靜待重要通膨數據
美明數據揭曉抗通膨成功？Fed說仍需努力 富豪比做登月

美明數據揭曉抗通膨成功？Fed說仍需努力 富豪比做登月

熱門新聞

撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

2023-01-05 09:31
Bed Bath & Beyond傳未來幾周內會聲請破產保護。（路透）

Bed Bath & Beyond傳幾周內聲請破產 迷因股將淪水餃股

2023-01-05 20:10
美國股市2022年跌很慘，但分析師預期2023年美股走勢可望否極泰來。（路透）

「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事

2023-01-07 18:28

超人氣

更多 >
金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你
廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷
從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚

從破口大罵到滿身是血…華人開網約車 滿腹辛酸淚
金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳
小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職