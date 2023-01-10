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越南經濟成長率12年新高 學者憂數字未反映真實狀況

編譯陳曉慈／即時報導
胡志明市一名女性作業員的住處與她的家人。2022年，越南的代工訂單數量大減，近50萬越南人民被要求減少工時。照片攝於2022年12月30日。（Getty Images）
胡志明市一名女性作業員的住處與她的家人。2022年，越南的代工訂單數量大減，近50萬越南人民被要求減少工時。照片攝於2022年12月30日。（Getty Images）

根據越南國家統計局，2022年越南國內生產毛額（GDP）成長率8.02%，為12年來最高。但根據自由亞洲電台，一些經濟專家對政府公布的數據可信度存疑，且認為沒有確實反映人民生活狀況。

政府未公布計算方式與統計學家名單 第三方機構無法驗證

曾在美、德、越等地金融與銀行機構服務逾30年的經濟學家阮智孝（Nguyen Tri Hieu）表示，儘管越南政府公布的GDP成長率十分亮眼，政府卻未公布計算方法與相關統計學家名單，導致沒有第三方機構能夠驗證。

阮智孝認為，要評估經濟體是否健全，除了經濟成長率，還需將其他指標納入考量，例如人民生活水準、社會福利、全民健康況狀、社會安全程度與環境問題等。德國聯邦銀行經濟學家阮暉武（Nguyen Huy Vu，音譯）表示，若人民的生活水準並未改善，就業機會與企業數量皆沒有增加，那麼經濟成長率無論多高都沒有意義。

原物料、民生用品價格高漲 人民生活困難

胡志明市一家電子組裝代工廠的老闆阮定德（Nguyen Dinh De，音譯）接受自由亞洲電視台採訪表示，過去一年，歐美國家出現經濟危機導致越南訂單量大減，許多人失業，原物料價格居高不下，讓許多人民的生活非常困難，尤其是基層作業員。

越南的汽油價格去年6月至9月一度來到每公升3萬越南盾（約1.2美元）。越南統計局數據顯示，2022年，越南超過14萬3千家公司倒閉，平均每天都有近400家公司破產。

主要出口國歐美日經濟疲軟 2023年越南經濟表現難維持

阮暉武表示，隨著全球升息，越南為了維持越南盾穩定，將被迫跟進升息；而借貸利率上升意味著中小企業的產能遭縮限，各工廠將面臨更大的挑戰。

曾任職於越南勞動總聯合會、國際勞工組織河內分部的鄭慶離（Trinh Khanh Ly，音譯）表示，多為代工廠的越南中小企業是否能復甦，很大程度取決於越南主要出口國歐洲各國、美國與日本經濟狀況。

鄭慶離認為，這些國家2022年大多受新冠肺炎、石油危機、俄烏戰爭、高通膨嚴重影響，而這些問題短時間內不會解決，越南代工廠2023年可能將繼續裁員，且可能將持續數年。

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