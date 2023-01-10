全球化未死 專家：美元霸權難撼動

柏克萊加州大學經濟學教授艾肯格林認為，全球化已死的說法誇大了，這都還是理論，尚未成真。(路透資料照片)

在全球經貿變局下，全球化已死的說法甚囂塵上，但柏克萊加州大學 經濟學教授艾肯格林（Barry Eichengreen）認為，此言誇大了，這都還是理論，尚未成真。

Marketwatch報導，一般認為新冠疫情 和俄烏戰爭讓各國暴露在供應鏈斷鏈的風險中，因此出現去全球化的主張。美國政府採取措施促使製造業回流、並阻止中國取得先進科技，被視為進一步撼動當前穩定全球貿易體系的舉措。艾肯格林卻抱持不同的看法。

他在美國經濟學會辦在紐奧良的會議上說，「全球價值鏈是以緩慢且漸進的方式演變」，儘管蘋果已把部分iPhone轉由越南 、印度生產，主要還是倚賴中國，尚未把製造帶回美國。他認為，任何製造業回流的趨勢，都會伴隨著服務業工作的外流。在家工作促使服務業朝全球化轉變。

艾肯格林說，俄羅斯和西方國家間的緊張情勢，未導致全球貿易出現重大改變。有些國家試圖擺脫以美元為中心的全球貿易體系，以避免遭制裁的可能性，而他們「面對全球經濟的輪子，也只是螳臂擋車」。儘管有中國構成的風險，但美元仍會是全球貨幣，畢竟目前由人民幣結算的全球貿易不到1%。

艾肯格林另指出，儘管中美緊張，但彼此若非對方的第一就是第二大貿易夥伴。他說，目前有些中美貿易脫鉤的跡象令人憂心，美國來自中國的進口額，較川普時代前減少了18%，但這可能是中國薪資攀升、企業尋求更便宜勞工所致。他說，全球貿易體系最大的尾端風險是，美中兩國在南海爆發軍事衝突，「屆時美中貿易會停歇，雙邊資金流動驟降，其他國家將被迫選邊站，全球經濟分成兩大陣營。」。