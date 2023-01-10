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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

巴西政盪 衝擊金融市場

財經新聞組／綜合報導
巴西暴民闖進國會和總統府，衝擊投資人信心。（路透）
巴西暴民闖進國會和總統府，衝擊投資人信心。（路透）

巴西前總統波索納洛的支持者8日闖入最高法院、國會大廈和總統府，挑戰一周前才就任總統的魯拉的領導地位，政局動盪拖累巴西金融市場表現，股、匯市同步走軟。

波索納洛的支持者，宣稱魯拉勝選是「偷來的」。魯拉隨後探訪暴動現場，稱這是「法西斯主義」攻擊事件。巴西利亞聯邦特區首長羅查表示，至少有400人被捕。巴西維安部隊已經封鎖國會、總統府和最高法院周邊區域。至於波索納洛本人早在去年12月30日便已飛抵美國佛州，至今未返國。

巴西里爾對美元匯價9日盤中一度貶值超過1%，至5.2921里爾兌1美元，巴西股市大盤早盤也走軟。

投信法人指出，近期巴西政局較不穩定，短期內當地股市的波動可能較大，布局應以防禦型類股為宜；而台灣相關的巴西基金有六檔，三檔境外、三檔境內，國人持有規模合計約48.72億元，規模不算太大。金管會表示，截至2022年12月底，國人透過投信基金持有之巴西曝險部位，為新台幣282億元，另外，截至去（2022）年11月底，國人透過境外基金持有之巴西曝險部位為新台幣564億元，占比分別為0.58%及1.61%，曝險程度尚屬可控範圍，金管會持續追蹤觀察。

芝加哥Aegon資產管理公司新興市場債務主管葛瑞爾說，「投資人預料選後會有人鬧事，但有段時間什麼事也沒有。令人訝異的是在此時發生而不是更早發生」。

巴西 波索納洛 佛州

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