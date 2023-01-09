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「展現日美立場」 日相岸田訪歐美5國 13日會拜登

市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

7年最差 油價開年首周跌8%

編譯林奇賢／綜合報導
兩大原油指標周線均跌逾8%，雙雙改寫2016年來最差開年紀錄。（路透）
兩大原油指標周線均跌逾8%，雙雙改寫2016年來最差開年紀錄。（路透）

國際油價上周五（6日）漲跌互見，今年第一周則大跌，兩大原油指標周線均跌逾8%，雙雙改寫2016年來最差開年紀錄；其他能源價格跌得更重，因市場先前憂心忡忡的天氣寒冷、供給短缺等問題並未成真，而經濟衰退的疑慮又讓需求持續壟罩不確定性。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油3月期貨6日下跌0.2%，報每桶78.57美元，紐約西德州原油2月期貨小漲0.1%，收在每桶73.77美元。不過，兩大原油指標周線分別重挫8.6%、8.1%，為2016年以來最差開局。

路孚特Eikon數據顯示，美國天然氣期貨今年首周更崩跌18%，寫下歷來最差開年紀錄，蒸餾油期貨同也重挫12%，為1991年來最差的1月首周表現。蒸餾油消耗量通常因冬季需求而增加。

去年能源價格之所以上漲，主要是市場擔心歐洲難以過冬，因俄國減少燃料供給，加上石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）調降產量目標、美國蒸餾油庫存極低，也提高燃料出口受限的可能性。

事實證明這些擔憂都被誇大了，導致如今能源價格下跌。當前的歐洲天然氣庫存遠超以往季節性水準、沙烏地阿拉伯日前調降銷往亞洲的原油官訂售價，而且路透調查還發現，OPEC成員國上月產量意外增加。

美國、歐洲今年冬季的氣溫比往常來得更高，也削弱了用於取暖的天然氣和石油需求。

Again資本公司合夥人基爾達夫說，「部分2022年最大的擔憂從未發生」，儘管OPEC的閒置產能有限，但交易員看到蓋亞那、巴西、加拿大的額外供給。

此外，美國就業和製造業數據令人失望，以及中國不斷攀升的新冠肺炎確診病例，令人擔憂全球經濟陷入衰退，進而削減燃料需求。這也導致原油合約的市場結構出現正價差，即近月期貨價格低於遠月期貨。

不過，避險基金操盤手安杜蘭德仍看好今年國際油價突破每桶140美元，前提是亞洲經濟體完全解封。高盛集團分析師則認為，目前尚不能判定能源價格能否快速回升，並預估今年布蘭特原油平均價格為每桶90美元，低於先前預測的110美元。

高盛上周還提出預估，美國天然氣價格在第2、第3季將滑落到每百萬英熱單位4~4.2美元。

西德州油價走勢。(資料來源:彭博資訊)
西德州油價走勢。(資料來源:彭博資訊)

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