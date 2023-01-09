世銀示警 全球經濟陷負面震撼

美股本益比變動。(資料來源:路孚特)

世界銀行本周將公布全球經濟展望報告，將警告今年的「進一步負面震撼」可能把世界經濟拖入衰退。儘管美股 估值已降低，投資 人也可能因為衰退風險，不敢樂觀看待前景。

世銀將在10日公布報告，但公開知識資料庫已釋出摘要。

世銀指出，即使沒有更多危機，今年的全球經濟成長預料將「大幅減速」，反映全球央行為抑制通膨而同步緊縮貨幣政策、金融情勢惡化、及俄烏戰爭的持續干擾。

世銀表示，需要「迫切的全球和國家努力」，以減輕景氣下行風險、以及新興市場 和開發中經濟體的債務壓力「至關重要的是，新興市場及開發中經濟體的決策官員要確保財政支持，有聚焦於在最脆弱的群體，還有通膨預期持續錨定，以及金融系統維持韌性。」

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃已警告，全球將面臨「艱困的一年」，美國、歐盟和中國經濟將同步放緩。

這些衰退風險加上利率走升，已讓投資人不敢樂觀看待美股。

Truist顧問服務公司共同投資長勒納認為，美股估值已下修，但相對於目前的總體挑戰，這個價位仍不夠吸引人。

勒納認為，現在固定收益資產比股票更具吸引力前標普500指數以未來獲利預估計算的本益比約為17倍，低於一年前的大約21.7倍。

瑞銀經濟學家預期，由於升息導致脆弱的經濟萎縮，經濟將從第2季到第4季陷入衰退，隨著成長在第2季／第3季大幅減緩，本益比將跌向14.5倍，若在考量到企業獲利預估減弱，標普500指數可能跌到3200點，約比目前水準低16%。