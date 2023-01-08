需求弱、成本漲 三星CEO預期總體經濟挑戰將持續一整年

三星電子副董事長暨共同執行長韓宗熙在美國CES展上表示，在需求疲軟和成本高漲之際，預料總體經濟挑戰將持續一整年。 （歐新社）

三星 電子副董事長暨共同執行長韓宗熙（Han Jong-hee）表示，在需求疲軟和原物料及物流成本高漲之際，總體經濟方面的挑戰預料將會持續一整年。

韓宗熙6日在美國消費電子展（CES）第二天的記者會上表示：「三星已因為一些惡化的外在因素受到嚴重打擊，例如需求減弱和成本上漲。我認為，在長期的經濟減速和供應鏈 風險導致不確定性走高之際，這樣艱困的商業環境今年將持續。」

三星日前公布的去年10至12月財測指引不盡理想。該公司預期去年第4季的營業利益將比一年前的13.87兆韓元銳減69%，降至4.3兆韓元（34億美元）。

三星將績效不佳的部分原因歸咎於伺服器客戶、資料中心和手機製造商的晶片需求下滑。

韓宗熙表示，三星將會堅定專注在核心事業，來克服眼前愈來愈多的挑戰。他說：「我們將會坦承面對身為科技公司該做的事，透過科技創新，致力為客戶創造價值。」

此外，韓宗熙也表示，三星仍會繼續推動併購交易，儘管這些行動受到一些阻礙。

韓宗熙說，三星的併購行動只是因為許多外在因素而有所延後，包括持續中的俄烏戰爭、中國大陸的防疫封控、美中關係緊張和其他總體經濟挑戰。他說：「在全世界正擺脫新冠疫情 並尋求恢復常態之際，我認為可以期待將來會有一些好消息。」