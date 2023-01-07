9.2% 歐元區CPI降至個位數

歐元區上月的通膨率回到個位數字，為去年8月以來首見，另外全球糧價在去年12月持續回落，大致已回到去年初的水準，歐元區歷來最火熱的通膨或許已見頂。但由於歐元區核心通膨仍創新高，歐洲央行 （ECB）料將繼續升息。

歐盟統計局6日公布，歐元區去年12月消費者物價指數 （CPI）年增率為9.2%，比11月的10.1%下滑，也低於市場預估的9.5%，原因是能源價格漲幅趨緩，包括德國 、法國、義大利、西班牙等主要經濟體通膨都降溫。

然而，剔除能源和糧食成本的核心CPI，在上月則升至創紀錄的5.2%，顯示歐元區的通膨仍相當頑強，可能促使ECB繼續推動歷來最激進的升息。

歐元區整體消費者通膨已連續兩個月放緩，可能是因為一些一次性或臨時措施等作用而下降，例如德國政府為部分家庭補貼天然氣帳單，以緩解俄烏戰爭爆發後天然氣價格飆漲的衝擊。但其中一些措施本月可能就結束，屆時通膨可能再加速。

然而，即使未來幾個月價格波動加大，歐元區的通膨可能也已觸頂，真正的問題是將以多快的速度降回歐洲央行2%的目標，因為價格保持在高檔的時間越長，就越難以抑制，因為企業開始調整定價和工資政策，從而使通膨持續。

同日，聯合國糧農組織（FAO）公布的最新數據顯示，經歷2022年俄烏戰爭及極端天氣的衝擊後，全球糧價在去年12月已從歷史高峰回落，大致回到去年初的水準，追蹤五大主食價格的糧價指數去年12月比去年11月下滑1.9％至132.4點，為連續第九個月下滑，而且比一年前掉了1%，為2018年來首見年減幅，主因是植物油和牛肉需求走軟，協助拉低了糧價。

去年2月烏克蘭遭俄入侵，全球糧價隔月飆升至紀錄新高，加上世界各地極端天氣事件使農作物產量減少。