暖冬效應 歐天然氣價挫

歐洲天然氣價格走勢。(資料來源：彭博資訊、EDX-ICE Endex)

從瑞士、波蘭到匈牙利，2023年一開始歐洲便迎接史上最溫暖的1月，為天然氣 價格高漲所苦的政府得到些許喘息機會。歐洲天然氣價格4日應聲挫跌到一年多低點，但5日市場焦點轉回能源供應可能吃緊的風險，歐洲天然氣價格反彈走高。

匈牙利布達佩斯去年底度過最溫暖的平安夜之後，今年元旦氣溫高達攝氏18.9度。在法國，跨年夜晚間是有紀錄以來最暖，元旦當天西南部氣溫接近攝氏25度。德國記錄到攝氏20度以上高溫，是1881年有紀錄以來最溫暖的元旦。

瑞士近來氣溫甚至攀升至創紀錄的攝氏20.9度，讓世界知名的滑雪 勝地營運大亂，一些滑雪場甚至被迫暫時關閉。

科學家們未分析氣候變遷 影響近期高溫的具體方式，但1月份的溫暖天氣符合人為氣候變遷導致氣溫上升的長期趨勢。法國氣象局把溫度異常歸因於從亞熱帶向歐洲移動的大量暖空氣。

彭博資訊報導，歐洲基準的荷蘭天然氣交易中心（TTF）期貨合約價4日收盤跌到2021年10月來最低，但5日盤中一度大漲近5%，報每百萬瓦時68.5歐元；德國電價也同步反彈回升，一度漲超過2%到百萬瓦時166歐元。

自去年12月初至今，歐洲天然氣價格已下跌逾50%，減輕了歐洲國家的能源危機問題。Engie的市場分析平台EnergyScan顯示，價格已跌到鼓勵業者用天然氣而非煤炭發電。