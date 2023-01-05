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三星消費產品CEO預期 科技產品的需求一路低迷到年底

編譯季晶晶／綜合外電
三星電子副董事長兼共同執行長韓宗熙。（路透）
三星電子副董事長兼共同執行長韓宗熙。（路透）

華爾街日報報導，三星電子副董事長兼共同執行長韓宗熙（Han Jong-hee）預期，由於高通膨、利率攀升和美元走強，銷售承受壓力，市場對科技產品的需求今年一整年都很低迷，他希望這種不景氣能在下半年開始好轉。

上任14個月的韓宗熙表示，為了克服市場挑戰，三星計劃加強整合連網裝置和相關軟體，該公司在此一領域落後蘋果公司在內的競爭對手。

他受訪表示：「危機通常創造新機會。等一切都穩定下來，就很難動搖市場秩序。」

過去一年，總體經濟挑戰給三星帶來沉重打擊。根據華爾街日報，數據提供商FactSet訪調分析師預估，截至12月31日的上季營業利潤，相較於一年前，將近腰斬。該公司周五會公布初步獲利。

多年來，三星消費者業務不同部門的員工各自為政，會優先考慮自己部門的利益，雖然有利內部競爭，但阻礙了協作產品的開發。韓宗熙說，現在大家只有單一目標：「什麼是最佳裝置和方式，能以最輕鬆、用戶友好的方式啟動特定連網功能？」

他在三星創建傘狀新團隊，自每個產品部門找來員工，共同致力於改善用戶在設備上的使用體驗。他們仿建真實的住家和其他空間，以利測試和開發連網裝置。

目前，用三星智慧手機就能為洗衣機設定時間，並在三星電視上播放音樂，音響會隨節拍發亮，也可以掃瞄冷凍食品外包裝條碼，三星微波爐能自行根據說明為食物加熱。

科技業諮詢公司SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel表示，如果韓宗熙押注成功，將有助提高消費者對三星產品的需求和忠誠度。

TechInsights公司全球無線業務執行董事Neil Mawston表示，三星若成功開發出類似蘋果的生態系統，有連結良好的產品和服務，長期而言，可以將三星消費技術業務的利潤率提高一倍。

三星 華爾街 利潤

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