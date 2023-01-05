我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股收黑 就業數據強勁好消息變壞消息

仍有20人不投麥卡錫 眾院議長投票進入第10輪

主要市場需求下滑 沙國調降2月銷亞洲油價

編譯王巧文／綜合外電
知情人士5日透露，Aramco將全面調降2月銷往亞洲的官訂售油價格。 （路透）
知情人士5日透露，Aramco將全面調降2月銷往亞洲的官訂售油價格。 （路透）

知情人士5日透露，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）將全面調降2月銷往亞洲的官訂售油價格（OSP），這表明中國確診病例激增之際，沙國石油主要市場需求疲軟。

彭博報導，知情人士表示，Aramco下月銷往亞洲的旗艦油品阿拉伯輕原油售價，每桶將只比阿曼╱杜拜市場平均油價溢價1.80美元，比1月少了1.45美元，中級原油、重原油也各降1美元。Aramco還調降賣給地中海地區的油價。

布蘭特原油期貨本周來下跌7.5％，從去年6月的每桶近125美元跌至不到80美元。利率驟升和強勢美元已衝擊美國、歐洲和中國需求。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）本周預計，全球三分之一經濟體今年將陷入衰退。

儘管如此，許多石油交易商期待油價在第2季反彈，原因是中國新一波疫情屆時有望緩解，且俄羅斯石油供應可能因西方制裁受限。由沙國和俄羅斯領導的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+），上月決議維持當前產量水準不變。該組織預定6月召開下一次會議，但油價波動若太大，仍有可能提早開會。

石油 油價 俄羅斯

上一則

美股收黑 那指費半領跌 就業數據強勁好消息變壞消息

下一則

三星消費產品CEO預期 科技產品的需求一路低迷到年底

延伸閱讀

IMF副總裁警告：通膨尚未脫離險境 Fed應維持升息路線

IMF副總裁警告：通膨尚未脫離險境 Fed應維持升息路線
蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過
中國疫情惡化 德政府經濟顧問警告斷鏈風險

中國疫情惡化 德政府經濟顧問警告斷鏈風險
IMF：美、中都預期放緩 今年全球1/3經濟體陷衰退

IMF：美、中都預期放緩 今年全球1/3經濟體陷衰退

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33
電影「大賣空」主角本尊貝瑞推文表示，不管從任何角度來看，美國已陷入衰退；儘管通膨已觸頂，但絕非這個上升周期的最後一個高峰，美國政府未來若推出刺激措施，將推升通膨再度上揚。 （美聯社）

「大賣空」本尊：不管怎麼看 美國就是已陷衰退

2023-01-02 07:24
特斯拉執行長馬斯克。 （路透）

如何自毀品牌形象？克魯曼舉馬斯克為負面教材

2022-12-31 07:12
撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

2023-01-05 09:31

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣

維護腸道健康 營養師：保持這6項飲食習慣