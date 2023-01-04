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美股震盪收高 投資人持續評估升息路徑

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美元下跌 日圓貶更多 Fed會議紀錄並無意外

編譯劉忠勇／綜合外電
日圓周二表現普遍落後於其他貨幣。美元兌日圓升值1.3%，至132.67，創12月15日以來最大漲幅。（路透）
日圓周二表現普遍落後於其他貨幣。美元兌日圓升值1.3%，至132.67，創12月15日以來最大漲幅。（路透）

美元周三下跌，聯準會（Fed）12月的會議紀錄並未就2月升息提供新線索。日圓表現更弱，澳幣在主要貨幣中表現最強，中國宣布恢復澳洲煤炭進口。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）下跌0.3%至104.248。歐元升值0.5%，報1.0605美元。歐洲天然氣價格跌至2021年以來最低價位，今年冬季溫和的天氣抑制了取暖需求。

NatWest Markets的G10外匯策略主管Brian Daingerfield說，“我認為會議紀錄沒有提供重要的新信息」。Fed 鷹派前景已從12月會議上對2023年利率預期中值向修表現出來。

會議紀錄也沒有改變對Fed 2月會議的預期心理。聯邦基金利率期貨交易員認為Fed 升息25個基點的可能性為67%。

周五公布的12月就業報告將是本周美國經濟的主要焦點，預計將顯示雇主在12月增加了20萬個工作崗位，而12月的平均時薪預計將增長0.4%，同比增幅為5%。

在對抗通膨方面也有令人鼓舞的消息，美國供應管理協會(ISM)周三的調查顯示，其衡量製造商投入價格的指標在12月急挫，若不計2020年4月因新冠疫情的暴跌，已降至自2016年2月以來的最低水平。

美元兌日圓升值1.3%，至132.67，創12月15日以來最大漲幅；日圓表現落後於其他貨幣，美國經濟數據公佈後獲利回吐拋盤增加。

澳幣兌美元急升1.7%至0.6839美元，中國發改委允許三家央企公用事業公司及其最大鋼鐵製造商恢復從澳洲進口煤炭，中國在2020年對與澳洲的煤炭貿易實施非官方禁令至今。

澳洲 貨幣 利率

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