FT：蘋果將高階iPhone轉單立訊 鴻海失去獨家供應地位

英國金融時報報導，蘋果預期將把中國立訊精密納入生產高階iPhone機款的代工廠行列。（歐新社）

蘋果 公司預期將把中國立訊精密納入生產高階iPhone 機款的代工廠行列，打破鴻海 的高階iPhone獨家供應地位。此前，鴻海旗下富士康鄭州廠的員工在去年底大規模抗議新冠防疫限制措施，iPhone的生產受到影響。

英國金融時報引述知情人士報導，蘋果準備與立訊簽下第一筆大單。兩名直接知悉消息的人士表示，立訊已經在鄰近上海的昆山廠少量生產iPhone 14 Pro Max，彌補鴻海自去年11月以來損失的產量。立訊是鴻海與和碩的競爭同業。

iPhone 14 Pro轉單給立訊，代表立訊勢力又擴大。在蘋果產品的生產業務中，立訊已逐步提高其占比。先前，鴻海一直獨家組裝蘋果最新的iPhone Pro機款，但立訊最終證明了它能組裝蘋果最精密的高階款手機。

蘋果公司近年來與中國業者的關係更加密切，中國代工製造業者瓜分了台灣代工業者的訂單。例如歌爾聲學與聞泰科技取得蘋果耳機產品AirPods和筆電MacBook的訂單，至於鴻海則在印度、越南和美國設廠，嘗試降低對中國的依賴。

鴻海鄭州廠運作受擾，導致iPhone供應短缺，很可能使得蘋果連續14季營收成長的紀錄中斷。鴻海本周表示，鄭州廠在12月產量已經提升至初始目標的90%。

Counterpoint分析師Ivan Lam表示：「鴻海沒有議價能力。取得高階iPhone訂單是立訊組裝廠一個成功的證明，這可能為他們獲得更多元的客戶展開道路。」

鴻海和和碩不願置評，蘋果和立訓則未立即回覆金融時報的置評請求。

蘋果公司一直大力扶植中國供應商，致力於讓供應鏈多元化，而非只依靠鴻海。然而，就連現在有能力生產iPhone基本機款的經驗老練組裝廠，也難以生產蘋果最新的手機機款。

根據蘋果員工和專家的說法，立訊今年能夠生產高階iPhone，是因為獲得蘋果公司大量投資。一名在中國的蘋果員工表示：「靠著蘋果大力投資，包括增加供應鏈管理的人員數，立訊只花了幾個月就交付了緊急訂單。」他說，鴻海通常要花六個月為生產新的iPhone機型調整產線。

Isaiah Research分析師表示，蘋果「強力」投資立訊，是該公司能量產Pro機款的關鍵。

立訊精密由鴻海前員工王來春成立，多年來一直擴大在蘋果供應鏈中的地位，先前已組裝從AirPods到iPhone等各種產品，但直到現在之前，一直無法贏得iPhone高階手機訂單。

隨著蘋果成為最大合作夥伴，立訊去年年營收已成長至240億美元，較2016年的不到20億美元大幅膨脹；不過，利潤率從8.6%降至5.1%，反映競搶合約的代價。