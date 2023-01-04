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三個「已知的未知」 威脅2023全球經濟與市場展望

編譯湯淑君／綜合外電
一些「已知的未知」衝擊仍將在2023年糾纏著全球經濟和金融市場，令投資人剉咧等。（美聯社）
一些「已知的未知」衝擊仍將在2023年糾纏著全球經濟和金融市場，令投資人剉咧等。（美聯社）

2023年世界經濟面臨許多挑戰，包括世界經濟能否挺得住主要央行連番升息的壓力，全球金融市場是否會不堪萬一經濟衰退的打擊而崩潰，以及債務和信用危機是否連環爆。這些還只是三個「已知的未知」，更別提可能在不知何時冒出的「未知的未知」。

巴隆周刊（Barron's）報導，智庫美國企業研究所（AEI）高級研究員拉赫曼（Desmond Lachman）指出，從歐洲、中國及一些新興經濟體已知的經濟挑戰，2023年全球經濟和金融市場展望堪虞。

美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）都已大幅縮緊貨幣政策，既猛力提高利率，同時還翻轉多年來藉由收購債券在市場挹注流動性的做法。這導致房貸利率勁揚，導致成屋銷售一連十個月走下坡。

央行官員已表明，除非見到明確跡象顯示通膨確實正滑向2%目標，否則升息絕不縮手。2023年金融市場對利率竄升和衰退將至如何反應，令投資剉咧等。

歐洲情勢尤其黯淡，俄烏戰爭引發的能源危機已把全年平均能源成本推升96%。中國展望也不明，經濟成長已因新冠肺炎疫情危機，和規模數兆美元的不動產泡沫爆裂，而戛然而止。

高利率與衰退來襲的同時，這世界正被債務淹沒。國際貨幣基金（IMF）說，當今全球債務大約占全球國內生產毛額（GDP）的250%，也就是大約比2008年雷曼兄弟倒閉引爆全球金融海嘯的水準還高出20%。另據國際清算銀行（BIS）統計，全球非銀行金融機構合計約有80兆美元的債務，隱藏在其龐大的外匯衍生性商品部位之中。

隨著金融情勢從極端寬鬆急遽收緊，債務違約潮一旦狂湧，將帶給金融市場巨大震撼。尤其在利率走高和衰退來襲的情況下，債務人更難展延今年將到期的高額債務。世界銀行（World Bank）已一再示警，一波倒債潮不久可能席捲新興市場經濟體，既因美國升息引發資金外流，也因美元勁升加重償債壓力。

下一個已知的未爆彈在歐洲。如果利率升高引發經濟衰退，歐元區債務危機可能再起。之前，負債累累的義大利之所以未爆發危機，是因為ECB把義國政府淨發行的債券全額買下；但最近，ECB已展開縮減資產負債表規模，義國政府今年龐大的淨舉債之需由誰支應？這個問題遲早會浮上檯面。

中國可能是另一個信用問題來源，從恒大集團和其他20家中國房地產開發商近來債務違約，即可見端倪。倘若中國放棄「清零」政策導致疫情一發不可收拾，或房市泡沫爆破變本加厲，就很可能爆發信用危機。

當然，與2008年的情況相比，全球的商業銀行如今資本結構更健全，更能挺得過一旦全球信用危機突然來襲的難關。問題是，現在全球球有一大部分的信貸是經由大致未受法規管理的非銀行所仲介，包括避險基金和私募基金在內。別忘了1998年避險基金「長期資本管理」（LTCM）爆發倒閉危機，儘管只發生在金融體系中的一隅，引發的漣渏效應卻迅速擴散。

拉赫曼呼籲，Fed和ECB應密切觀察全球信用市場的情況，或許他們就會讓貨幣政策及早「轉向」，立場從「鷹」轉「鴿」，讓世界經濟免除一場無謂的「硬著陸」災殃。

利率 央行 2023

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