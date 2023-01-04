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Google控印度反壟斷機構「複製貼上歐盟調查」 法院4日開庭

編譯陳曉慈／即時報導
科技龍頭Google不滿印度反壟斷監管機構認定Android非法壟斷市場，提出上訴，印度法院4日開庭審理。（路透）
科技龍頭Google不滿印度反壟斷監管機構認定Android非法壟斷市場，提出上訴，印度法院4日開庭審理。（路透）

印度反壟斷監管機構「競爭委員會」去年10月認定Android系統非法壟斷市場，Google指控競爭委員會未確實調查，提出上訴，印度法院4日開庭審理。

競爭委員會去年10月認定，Google非法壟斷搜尋引擎與Android商店，對Google祭出1.6億美元罰款，並要求Google不得限制手機製造商預安裝特定應用程式。

路透消息來源指出，Google去年10月曾質疑競爭委員會未確實查證，而是直接沿用歐盟2018年的裁定結果。歐盟2018年認定Google跟手機製造商簽訂違法條款，限制手機必須安裝Google瀏覽器與搜尋引擎才能使用Google Play Store，因而對Google開罰4.1億歐元，也是史上最高的反壟斷法款。之後Google提出上訴但敗訴，只爭取到罰款略微調降。

Google之後已更改相關條款，但仍遭印度監管機構開罰。Google質疑競爭委員會並未確實調查位在印度的證據，而是直接複製貼上歐盟2018年裁定結果，並沿用當時的證據。根據路透，Google在一份非公開文件中指出，競爭委員會調查結果有逾50處是複製貼上歐盟調查結果，更有部分是逐字抄襲。

Google表示，競爭委員會沒有進行公平、恰當且合法周全的調查，因此對競爭委員會提出上訴，案件4日於印度法庭開審。

研調機構Counterpoint Research指出，Android作業系統在歐洲與印度的智慧型手機市場，市占率分別為75%與97%。

Google 印度 智慧型手機

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