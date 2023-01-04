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南韓加碼半導體租稅優惠

編譯簡國帆／綜合報導
南韓政府提議，擴大提供給晶片等戰略產業的稅務誘因。（路透）
南韓政府提議，擴大提供給晶片等戰略產業的稅務誘因。（路透）

在國會日前通過「韓版晶片法」提供的減稅誘因不如預期後，南韓政府3日再度提議，擴大提供給晶片等戰略產業的稅務誘因，將提高大型晶片業者設施投資的抵減稅率至15%，高於「韓版晶片法」規定的8%。

企劃財政部提議，針對晶片、可充電電池等國家戰略科技產業，大企業設施投資的抵減稅率提高到15%，中小企業的抵減稅率也將從16%拉高到25%，企業在國內資本投資的抵減稅率更上看35%。而且，對於企業今年比去年擴增的投資額，政府還要加碼給予10%的抵減稅率。

企業財政部在聲明表示，「在新冠疫情與晶片供應短缺之後，國際社會已再度認知到在國內布建產能的經濟與安全價值」，「隨著全球爭搶技術與供應鏈的競爭擴大，迫切需要全力支持有高度經濟安全價值的戰略項目，例如晶片」。

政府預估，這項計畫將能讓受惠業者在2024年省下3.65兆韓元（28.5億美元）的稅負，計劃在本月底之前提出細節，呈送國會表決。

由在野黨掌控的國會日前才通過「韓版晶片法」，只提高戰略產業大型業者的投資抵減稅率2個百分點到8%，低於政府提案，促使總統尹錫悅下令政府規畫擴大減稅案，凸顯當局的再接再厲。

財長秋慶鎬表示，「在全球經濟成長減緩與利率攀升之際，今年南韓面臨的全面挑戰將進一步加劇」，「因為出口減緩，國內企業的投資也將下滑」。

 韓媒BusinessKorea報導，總統尹錫悅近來要求擴大晶片產業投資的稅務獎勵措施，背後因素之一是半導體產業正面臨全球保護主義興起的衝擊。例如，美國總統拜登去年簽署的「晶片與科學法案」，承諾美國政府未來五年將投資520億美元在半導體產業，並對在美國興建半導體工廠的公司給予25%的稅收減免。

晶片 投資 財政部

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