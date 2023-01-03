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避免硬著陸 韓政府鬆綁買房限制

編譯易起宇／綜合報導
南韓總統尹錫悅承諾，續鬆綁買房限制。（路透）
南韓總統尹錫悅承諾，續鬆綁買房限制。（路透）

南韓總統尹錫悅接受當地報紙訪問時承諾，會繼續鬆綁對買房的限制，以達成房地產市場的軟著陸。

尹錫悅2日接受朝鮮日報訪問時表示，外界對房市硬著陸的擔憂正逐漸高漲，「有必要透過鬆綁對需求的限制，來提供（下滑的房市）降落傘，以達成軟著陸」。

去年5月上任的尹錫悅近來已鬆綁部分對房屋買家的限制，例如房貸限制，這些限制是前任的文在寅政府為降溫房市而實施。

官方數據顯示，南韓公寓價格至去年11月止連續下跌六個月，創下自2019年下半年來最長跌勢，近期交易量也年比下滑約50%。

據英國房地產公司萊坊（Knight Frank）去年12月發布的全球房價指數，南韓去年第3季名目房價比一年前下滑7.5%，跌幅是在該公司調查的56個國家和地區中最大；南韓的實質房價也是除了遭俄羅斯入侵的烏克蘭外最低，去年第3季比一年前下滑了12.4%，跌幅與秘魯相同，但小於烏克蘭的19.8%。由此可見，當一國央行把升息視為優先要務時，該國的平均房價通常就會出現更大跌幅。

在加拿大央行快速將基準利率從去年3月的0.25%升至12月的4.25%之際，該國的房價指數排行從第2季的第十名重摔至第3季的第34名。

房價 南韓 央行

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