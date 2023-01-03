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歐盟揮刀 要整頓電力市場

編譯陳律安／綜合報導
歐盟當局計畫整頓歐盟的電力市場，以壓低再生能源的價格。（路透）
歐盟當局計畫整頓歐盟的電力市場，以壓低再生能源的價格。（路透）

歐盟當局計畫整頓歐盟的電力市場，以壓低再生能源的價格，然而業界已警告，此舉可能阻礙市場對風電和太陽能的投資

英國金融時報（FT）報導，歐盟能源執委辛姆森說，歐盟為因應數十年來最嚴峻的能源危機，在重新規劃電力市場、以減輕民眾的電價負擔方面，承受非常強的政治壓力。她說，布魯塞爾當局在非比尋常的情勢下，以比往常更快的速度改革。

FT文件顯示，歐盟建議讓再生能源的價格更能反映真實的生產成本，原因是相關基礎建設一旦完成後，風力和太陽能的成本趨近於零。歐盟也計畫延長對再生能源業者課徵暴利稅，該稅原定於2023年到期。

數月以來，法國、西班牙等歐盟成員國一直要求布魯塞爾當局整頓電力市場。他們認為，歐盟應終結以區內最昂貴的燃料價格來作為電價基準，目前是以價格最高昂的天然氣為依歸。

這項模式被稱為「優先交易順序」（merit order），要求先以再生能源和核能來滿足電力需求，再來才是天然氣和燃煤。這種模式雖然促進了再生能源的投資，因為其成本與價格較貴的天然氣掛鉤，卻也意味著消費者須支付更貴的再生能源價格。

然而，產業主管說，布魯塞爾的提案，將降低電力採購協議（PPA）等長期合約的效力。這些合約是建立在合約期間的平均能源價格，確保能源開發商的投資能獲得回報。

丹麥沃旭能源公司法規主管史崔貝克說，在這個關鍵時刻，整頓電力市場卻剝奪了業者的利潤，是錯誤的思維。

Mytilineos公司法規主管卡拉米達斯則表示，這些PPA的價值上看數億歐元，原因是合約存續期長達10至15年，因此必須確保市場的基本面未改變。

布魯塞爾當局說，將針對可能進行的改革召開評議，定3月底公布完整的改革提案。

歐盟 投資 天然氣

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