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蘋果三產品砍單 供應鏈有壓

財經新聞組／綜合報導

日經新聞報導，蘋果以需求減弱為由，通知大陸供應商本季減產AirPods、Apple Watch" rel="154292">Apple Watch和MacBook元件。法人認為，蘋果砍單三大產品線，紅色供應鏈指標廠立訊受創最大，廣達、仁寶、精元、新普等台廠同步警戒。

這是繼iPhone 14系列傳出因入門款機種銷售不佳，蘋果縮減相關訂單之後，最新蘋果砍單消息。法人指出，iPhone、AirPods、Apple Watch、MacBook是蘋果目前最重要的四大硬體產品，若四大產品線都面臨砍擔風險，凸顯全球消費性產品市況比預期糟。

蘋果一家供應商向日經新聞透露，上季開始，蘋果即通知要減少幾乎所有生產線的訂單，原因之一是需求不強；此外，中國官方防疫政策大轉彎，導致新冠肺炎疫情暴增，整體供應鏈也還在調適之中。

科技業一開始對中國官方解除防疫機制表示歡迎，如今卻面臨感染激增的新常態。一家智慧手機元件製造商主管向日經表示，「新一波疫情蔓延得非常快，多數業者如今發現，隔離員工已沒什麼意義。」

業界人士指出，AirPods、Apple Watch和MacBook元件當中，台廠在MacBook元件扮演的角色相對吃重，AirPods與Apple Watch目前主要協力廠都是陸企。

其中，Apple Watch由立訊拿下多數組裝訂單；AirPods方面，先前由主要歌爾聲學操刀，前一陣子傳出蘋果要求歌爾聲學暫停供貨，轉單至立訊，以此研判，此次蘋果削減訂單，立訊恐如臨大敵，陸企受創程度遠大於台廠。

MacBook方面，廣達是最大組裝廠。受庫存調整影響，廣達上季筆電出貨估季減15%至20%，本季進入傳統淡季。新普為Macbook電池模組供應商之一，法人指出，新普目前主要應用以消費性IT為主，預期蘋果調整訂單對新普業績影響不大。

蘋果 Apple Watch Apple

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