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WSJ：全球船運業恐掀價格戰

編譯洪啟原／綜合報導
全球航運業2023年遭遇的景況和過去兩年截然不同，情勢不容客觀。(歐新社資料照片)
全球航運業2023年遭遇的景況和過去兩年截然不同，情勢不容客觀。(歐新社資料照片)

全球航運業在過去兩年經歷供應鏈受擾、運能受限及貨櫃運費飆漲等景況後，在2023年遭遇的情況將截然不同，至少從全球航運巨頭的角度來看，情勢不容客觀，可能大打價格戰。

華爾街日報（WSJ）報導，貨櫃現貨運價從去年初開始下滑，下半年加速滑落。倫敦船運顧問機構Drewry編製的全球貨櫃指數（WCI）到去年12月30日止累計暴跌77%，且可能進一步下跌，顯示船運業者的創紀錄獲利好景告終。

船運公司今年大打價格戰的可能性升高：在需求面，有美國通膨和利率齊揚與歐洲能源危機造成經濟衰退之虞的利空，在供應面，航運業正準備大規模接收新船隻。

Drewry預估，除非交船遞延，全球今年新增的船運運能將達約250萬個20呎標準貨櫃（TEU），為歷來最大。船運公司將須同時應付全球貿易減少和船舶供應暴增等兩大問題，除非船商能結盟以減少航程、販售過多運能，並且說服客戶簽長約。

巴克萊分析師杜賈尼認為，運費要到全球經濟改善、當前的去庫存周期結束，以及疫後消費者行為回歸常態之後，才會回穩，此前船商須努力與客戶談判，維持長約價值，對船商有利的主張包括中國重啟的影響無法預測，及俄烏戰爭等地緣政治發展可能進一步擾亂市場。

但協商不會太容易，因為合約運價預料將跟著現貨運價下滑。貨櫃物流線上平台Container xChange執行長羅洛夫斯認為，今年攬貨業者仍將維持觀望，尤其是今年初。

WSJ指出，船運公司今年可能面臨更洶湧的風浪，雖業者仍能利用地緣政治不確定性取得和客戶協商的籌碼，但當前榮景無疑已結束。

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