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日本食品漲價 近半買氣不減

編譯洪啟原／綜合報導

通膨持續上揚促使日本消費者轉向更實惠的商品與服務，但有些食品公司卻逆向操作，透過精明的銷售策略，成功調漲商品價格，並維持市占不墜。

根據日經新聞和UTokyo經濟顧問公司調查，去年10月在日本156種食品中，有138種的零售價格年比上漲。在這156種食品中，有76種是低於均價者銷售優於高於均價者，占總數55%，因通膨促使消費者購買較低價的產品。

然而，有45%（62種）出現同類產品高價者銷售超過平價品的狀況。這項調查使用日經POS數據庫，該數據庫追蹤日本約470家超市的銷售情況，分析消費趨勢。

高鮮調味粉是價格上漲但銷量增加的產品之一。掌握調味粉市場逾九成市占的食品業者味之素，與一名YouTube知名網紅合作行銷產品，調配出使用健康調味的食譜，吸引居家防疫的消費者。

該公司去年10月鮮味調味粉銷售額年增10%，歸功於高價產品銷售強勁。

咖啡是另一款高價品銷量超過平價品的商品。食品公司向居家上班者強力推銷精品烘焙咖啡，強調提神的需求和提高專注力的效果。

市場對星巴克等咖啡業者的精品咖啡需求旺盛，帶動該類別去年10月總銷售年增12%。

咖啡 日本 星巴克

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