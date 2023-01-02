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南韓貿易逆差 14年來首見

編譯洪啟原／綜合報導
南韓去年全年不僅出現2008年來首見的貿易逆差，逆差額更是歷來最大，凸顯經濟風險升高。（路透資料照片）
南韓去年全年不僅出現2008年來首見的貿易逆差，逆差額更是歷來最大，凸顯經濟風險升高。（路透資料照片）

南韓去年12月出口連續第三個月下滑，去年全年不僅出現2008年來首見的貿易逆差，逆差額更是歷來最大，凸顯經濟風險升高。南韓總統尹錫悅因而高喊，2023年的經濟政策將是「出口優先」，呼籲制定新的出口戰略。

南韓產業通商資源部1日公布，去年12月出口比一年前下滑9.5%至549.9億美元，減幅小於經濟學家預估的11.1%，同期進口年減2.4%至596.8億美元，致使出現47億美元的貿易逆差，為南韓1997年來首度連九個月出現貿易逆差。

以細項來看，南韓上月對中國出口年減27%，對美國出口年增6.7%，半導體銷售年減29.1%，為連續第五個月下滑。油價高漲打擊南韓等依賴進口能源的國家，美中晶片戰也威脅南韓的長期前景，中國新冠疫情也擾亂南韓海外出口。

南韓去年全年出口額成長6.1%至6,839億美元，雖然創新高，但俄烏戰爭造成的能源危機與韓元貶值等因素，導致進口額增加18.9%到7,312億美元，使全年貿易逆差達到創紀錄的473億美元，為1996年亞洲金融風暴前206.2億美元的兩倍多。

南韓是第一個公布每月貿易數據的主要出口經濟體，因為生產晶片、面板、油品及汽車等關鍵產品，被認為是全球商業和科技需求的重要風向球。

南韓今年的貿易前景也不妙，受到全球經濟減緩與晶片價格疲軟的拖累，出口預料將再下滑4.5%。產業通商資源部表示，政府將全力支持出口，維持成長動能。

尹錫悅1日發表新年電視演說時表示，將以提振出口為今年的優先政策，因為出口是南韓經濟的基礎、也是就業的來源，「我們須通透過出口克服複雜的危機」。

他說，在目前高通膨、全球供應鏈干擾及原物料價格震盪的環境下，保護主義的貿易政策正在破壞全球的聯手努力，現在是改變出口戰略的時刻，「我們的出口戰略須不同於以往」，將以基礎建設、核電廠興建以及國防產業為新的經濟引擎。他誓言要讓南韓今年貿易融資達到創紀錄360兆韓元（2850億美元），爭取到500億美元海外訂單。

南韓 晶片 就業

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