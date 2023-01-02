我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區創紀錄暴雨 下波大氣河流周三報到

金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

ECB緊縮 日銀政策將轉向

編譯林奇賢／綜合報導
歐洲央行總裁拉加德表示，借貸成本必須再次調高，抑制消費者物價成長，表明今年ECB將繼續緊縮貨幣政策的立場。（路透）
歐洲央行總裁拉加德表示，借貸成本必須再次調高，抑制消費者物價成長，表明今年ECB將繼續緊縮貨幣政策的立場。（路透）

歐洲央行（ECB）總裁拉加德表示，借貸成本必須再次調高，這是抑制消費者物價成長的必要手段，表明今年ECB將繼續緊縮貨幣政策的立場。另據知情人士透露，日本銀行（央行）考慮在1月提高通膨預測，認為2024年度的核心消費者物價指數（CPI）年增幅將更接近2%，此舉則可能為日銀政策轉向鋪路。

拉加德接受克羅埃西亞媒體「晨報」（Jutarnji list）訪問時表示：「如今歐洲央行的政策利率必須更高，才能遏制通膨，將其降到2％的目標。這個過程相當關鍵，因為如果我們放任通膨在經濟中變得根深柢固，情況會更糟。」

ECB自去年7月以來，已累計升息2.5個百分點，以阻止通膨飆漲，並已承諾在未來幾次會議上，會進一步緊縮貨幣政策，反制通膨預期持續升高。如今歐元區較長期的通膨預期已開始超過其2%目標。拉加德還說，歐元區薪資成長速度比預期快，而ECB必須防止這種情形繼續推升通膨。

克羅埃西亞將在今日加入歐元區，成為第20個成員國，這個時機點卻碰到該地區捲入不尋常的混亂情況，因為在當局過去十年祭出空前刺激措施來帶動物價成長後，如今反而要轉而對抗通膨。

而且，在ECB打算繼續緊縮貨幣政策之際，歐元區正陷入景氣低迷。拉加德強調，「我們擔憂的經濟衰退，可能為時短暫，且幅度不深」，但前提是沒有爆發其他衝擊。

另根據日經引述知情人士報導，日銀正考慮提高通膨預測，可能將2022年度扣除生鮮食品的核心CPI年增幅預測調升到3%左右，2023年度則至少1.6%、但低於2%，而2024年度則接近2%。

先前的通膨預測是在去年10月發布，三項數字分別為2.9%、1.6%、1.6%。最新預測將在日銀17、18日召開決策會議後發布。

儘管能源飆漲、日圓疲軟等部分推升通膨的因素，在2023年度預料將漸趨緩，但日銀仍認為通膨壓力從去年10月以來已經加劇，因企業將較高的成本轉嫁給消費者。

除商品價格以外，日企提高工資也助長通膨。

央行 貨幣 2023

上一則

南韓貿易逆差 14年來首見

下一則

理財Q&A／過節送禮金給小孩 有方法

延伸閱讀

展望2023／預測全球經濟成長走軟 前景黯淡

展望2023／預測全球經濟成長走軟 前景黯淡
藥廠不敵通膨 逾350種特殊藥喊漲 輝瑞占89款最多

藥廠不敵通膨 逾350種特殊藥喊漲 輝瑞占89款最多
拜登降通膨法 藥價等「3大項目」元旦起生效

拜登降通膨法 藥價等「3大項目」元旦起生效
日銀連3天大買公債 修理投機客

日銀連3天大買公債 修理投機客

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44
根據彭博富豪指數，馬斯克的資產淨值如今為1,370億美元，和2021年11月4日攀抵的巔峰3,400億美元相比，失血逾2,000億美元。 （路透）

史上第一人 馬斯克「解鎖新成就」：身價縮水2000億美元

2022-12-31 06:33

超人氣

更多 >
「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困

「彷彿坐在錢堆上」全美2023爆空前減稅潮 為民紓困
華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷

華人返鄉好消息...美聯航增直飛北京航線 機票促銷
紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻

紐約跨年夜爆持刀襲警 新員警上班首日就被砍 不排除恐攻
「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招