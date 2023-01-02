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Fed會降息？ FT 2023大預測

編譯湯淑君／綜合報導
台海兩岸緊張關係成為全球矚目焦點。（路透）
台海兩岸緊張關係成為全球矚目焦點。（路透）

又到歲末年終時節，英國金融時報（FT）記者群按慣例發表2023年世界大勢預測，從俄烏到台海，從美國聯準會（Fed）到日本銀行（BOJ）政策動向，都有一番著墨。

●北京會入侵或圍堵台灣嗎？「不會」

中國國家主席習近平或許有朝一日會這麼做，但不會在2023年。入侵的賭注太巨大了，若出差錯，可能跟美國開戰，丟了政權，甚至對中國展望造成永久傷害。圍堵的可能性較高，可對台施加強大的壓力，並向美國挑戰誰敢開第一槍，但那麼做也潛在擦槍走火的巨大風險。記者Gideon Rachman認為，習近平不太可能孤注一擲，除非確信台灣將永遠掙脫他的手掌心。台灣2024總統大選也許是下一個危機時點。

●俄烏戰爭會停火嗎？「不會」

2023年達不到持久停火的條件，更別提正式簽署和平協議。烏克蘭總統澤倫斯基無法接受遭俄併吞領土拿不回的停火協議，俄羅斯則試著重整旗鼓，準備打長期戰爭。

●Fed會開始降利率嗎？「不會」

市場預期聯邦資金利率會在2023上半年升到4.9%見頂，然後在9月降到4.7%，12月降到4.4%。但Fed決策官員大多認為利率到2023年底會升到5%或更高。FT首席評論員Martin Wolf認為後者應屬正確看法，畢竟Fed主席鮑爾再三表明，不願重蹈「時機不成熟就放鬆政策」的覆轍，除非確定把通膨壓向2%通膨目標，否則絕不罷休。

●中國大陸經濟成長率會回升到5%以上嗎？「會」

解除「清零」政策無可避免會掀起染疫潮，付出痛苦的代價，但一旦大陸學著「與新冠共存」，經濟活動可能強勁彈升，消費者支出將重現活力，北京也可能推出聚焦基礎建設的刺激方案。

●日本殖利率曲線管控（YCC）政策會活下來嗎？「會」

日銀可能揚棄負利率政策，並做出更多像最近放寬10年期公債殖利率交易區間之類的改變。現任日銀總裁黑田東彥3月底卸任後，新任總裁4月上任後可能尋求貨幣政策「正常化」，但礙於全球經濟2023年可能步履蹣跚，2023年棄守YCC時候未到。

●美股標普500指數會再跌至少10%嗎？「會」

在淒慘的2022年，美股大跌約20%，美債更見到歷史性的跌幅，但在央行不急於鬆綁貨幣政策、經濟衰退看來又步步進逼的情況下，企業獲利預測下修空間仍大，股票估值亦然。

●美國前總統川普會遭起訴嗎？「會」

川普至少有四個把柄：企圖推翻2020大選結果，他的別墅「海湖莊園」遭查獲大量機密文件，他逼喬治亞州官員找出「遺失的選票」，以及管理川普集團（Trump Organisation）涉及詐欺。根據已經可公開取得的資料，至少其中一項調查案的承辦檢察官可能認定證據充分，足以起訴川普。

●推特會活下去嗎？「會」

馬斯克買下並接管後，推特顯然亂成一團，但使用者不至於離開，替代平台如Mastodon規模太小。虧損會增加。親馬斯克的執行長可望獲聘，但廣告主或許仍有疑慮。馬斯克將買下推特的債務，以減輕財務壓力。

●大型串流平台會求售或合併嗎？「不會」

在2023年，整併是無可避免的，有關NBC環球與華納兄弟探索、迪士尼與蘋果、Netflix與某個願意花大錢的科技巨人結合，臆測滿天飛。華納可能是在財務壓力下第一個倒下的骨牌，但AT&T在2022年出售華納時就已透過特定的安排，限制這筆交易須維持兩年。這意味2024年是更可能重新洗牌的時間點，許多串流業者也宣稱可望在那一年達成損益平衡。

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