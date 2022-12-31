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代言卡達世足並非只為錢 貝克漢品牌收入早已賺很大

編譯易起宇／綜合外電
英國足球巨星貝克漢（右）在2021年時，光是自己的品牌和投資，收入就增長兩倍。 （路透）
英國足球巨星貝克漢（右）在2021年時，光是自己的品牌和投資，收入就增長兩倍。 （路透）

英國足球巨星貝克漢（David Beckham）因代言2022年卡達世界盃足球賽而飽受批評，但在他簽下這筆爭議合約的前一年2021年，他靠自己的品牌和投資，收入增長兩倍，至3,400萬英鎊（4,090萬美元），可見他代言世足並非只是為錢，而不顧卡達的人權爭議。

彭博資訊報導，由於外界在卡達對待移工的方式和其他人權問題方面有所疑慮，導致貝克漢當時簽下這紙代言合約後飽受批評。有些評論家呼籲貝克漢將代言費捐給LGBTQ慈善團體，因為同性戀在卡達是非法的，而且貝克漢本人在同志圈也很受歡迎。

但事實上除了卡達外，貝克漢也利用他的品牌代言愛迪達（Adidas）和帝亞吉歐（Diageo）的翰格俱樂部威士忌（Haig Club）等產品，這使得他旗下的DB Ventures公司稅後利潤從2020年的1,060萬英鎊，增至2021年的1,960萬英鎊。

他和妻子「高貴辣妹」維多莉亞的控股公司Beckham Brand，擁有DB Ventures和維多莉亞的時裝品牌，控股公司2021年共支付630萬英鎊股利給這對夫妻，且在會計年度結束後又多付180萬英鎊，2020年則付了710萬英鎊。

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