點外送省錢 消費者習慣有變
編譯林奇賢／綜合報導
華爾街日報報導，美國通膨高漲促使消費者更精打細算，民眾雖持續花更多錢在餐飲外送應用程式（App），但用戶行為模式正在改變，如改自行到店內取貨，以避免外送費，並且改訂較便宜的餐點。
分析師和業界主管指出，美國消費者雖持續在DoorDash、Uber Eats等平台花錢，但這些平台的成長速度正在趨緩，用戶的行為模式也在改變。DoorDash和Uber Eats囊括美國餐點外送市場的九成市占。
DoorDash財務長亞達卡說，「多數民眾有預算考量」，外送仍是他們生活一部分，只是調整行為模式，部分消費者改訂速食而非昂貴餐廳，也有人減少訂購數量。餐廳主管也說，部分客戶為了不必付外送費，自行取餐的次數增加。
餐飲外送App使用量在新冠疫情期間大增，讓DoorDash和Uber Eats的營收成長迭創紀錄，但如今成長持續降溫。市調機構YipitData數據顯示，DoorDash、Uber Eats及Grubhub在10月、11月的訂單量平均年比成長5%，為新冠疫情以來增幅最小的兩個月；這段期間用戶支出總額年增9%，增幅也是兩年多來最小。全美第三大餐點外送平台Grubhub的訂單和用戶支出，甚至已持續下滑。外送平台業者表示，愈來愈多精打細算的消費者為了省錢而成為訂戶。Uber Eats表示，12月來有四成訂單來自訂戶，高於去年同期的27%。
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