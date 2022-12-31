點外送省錢 消費者習慣有變

美國消費者持續花錢在DoorDash和Uber Eats等餐飲外送平台，但這些平台的成長正在趨緩。（路透）

編譯林奇賢／綜合報導

華爾街日報報導，美國通膨高漲促使消費者更精打細算，民眾雖持續花更多錢在餐飲外送應用程式（App ），但用戶行為模式正在改變，如改自行到店內取貨，以避免外送費，並且改訂較便宜的餐點。

分析師和業界主管指出，美國消費者雖持續在DoorDash、Uber Eats等平台花錢，但這些平台的成長速度正在趨緩，用戶的行為模式也在改變。DoorDash和Uber Eats囊括美國餐點外送市場的九成市占。

DoorDash財務長亞達卡說，「多數民眾有預算考量」，外送仍是他們生活一部分，只是調整行為模式，部分消費者改訂速食而非昂貴餐廳，也有人減少訂購數量。餐廳主管也說，部分客戶為了不必付外送費，自行取餐的次數增加。

餐飲外送App使用量在新冠疫情 期間大增，讓DoorDash和Uber Eats的營收 成長迭創紀錄，但如今成長持續降溫。市調機構YipitData數據顯示，DoorDash、Uber Eats及Grubhub在10月、11月的訂單量平均年比成長5%，為新冠疫情以來增幅最小的兩個月；這段期間用戶支出總額年增9%，增幅也是兩年多來最小。全美第三大餐點外送平台Grubhub的訂單和用戶支出，甚至已持續下滑。外送平台業者表示，愈來愈多精打細算的消費者為了省錢而成為訂戶。Uber Eats表示，12月來有四成訂單來自訂戶，高於去年同期的27%。