我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華人回國送藥救命 人間煉獄比媒體報導更慘

中國多地公布感染調查 四川染疫率高達63.52%

日銀連續三天大買公債 修理投機客

編譯任中原／綜合外電
日本銀行（央行）30日宣布，已連續三天買進空前金額的日本公債，以對抗投機客賭日銀即將放棄寬鬆政策的意圖。 （路透）
日本銀行（央行）30日宣布，已連續三天買進空前金額的日本公債，以對抗投機客賭日銀即將放棄寬鬆政策的意圖。 （路透）

日本銀行（央行）30日宣布，已連續三天買進空前金額的日本公債，以對抗市場投機人士賭日銀即將放棄寬鬆政策的意圖。整個12月日銀以固定利率及固定數量購買的公債總額，共達約17兆日圓（約1296.4億美元），也創單月新高。

日銀30日除了以0.50%的殖利率，無限量買進10年期公債之外，並無限量買進2年期及5年期公債，殖利率分別為0.04%及0.24%；另外並買進7千億日圓的1~10年期公債，及3千億日圓的10~25年期公債。日銀29日晚間並表示，下周將對銀行業提供兩年期的0利率貸款。

日銀於12月20日宣布，將殖利率曲線控管（YCC）措施的上限從0.25%提高到0.5%。日銀雖表示此舉是為了改善債市運作機能，但市場卻解讀成這是日銀放棄YCC的第一步，因此加重日債空單部位。藍灣資產、施羅德集團等機構都表示，已經加重日債空單部位，一些機構也買進日圓。

三菱日聯證券債市專家表示，日銀可能無法容忍較短期公債殖利率上升。由於下周外國投資人將結束耶誕／新年假期，重返市場，加上下周日本財務省將標售新公債，因此日銀趕在本周末前採取預防性措施。

10年期殖利率30日下降4.5基點，報0.41%；日銀大買公債雖對日圓不利，但日圓對美元仍一度升值近1%。

由於日本投資人持有2.4兆美元的外國債券，因此日銀一旦無法抑制殖利率上升，可能激勵日資回流日本，從而使全球債券承受全面性壓力。

殖利率 日本 投資

上一則

艾爾段外交救經濟未果 土耳其高通膨下迎2023

延伸閱讀

日銀：極寬鬆政策不退場

日銀：極寬鬆政策不退場
日本核心CPI 衝41年新高

日本核心CPI 衝41年新高
日銀年終投來YCC變化球 投資人如何接招？

日銀年終投來YCC變化球 投資人如何接招？
「日圓先生」榊原英資：日銀1月可能再次緊縮政策

「日圓先生」榊原英資：日銀1月可能再次緊縮政策

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

2022-12-30 16:18

超人氣

更多 >
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美

隨時可能感染 上海人感覺像裸奔…探親華人恐慌返美