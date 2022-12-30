特斯拉股價護體魔力為何破功？要怪馬斯克3大疏失

特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）2022年初至今股價 跌幅達65%，市值從2021年峰頂的近9,000億美元摔落到略高於3,800億美元，如此深重的跌勢，不能只歸咎於總體經濟局勢改變和成長股失寵拖累，特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）本人也要負很大的責任。

金融時報（FT）專欄作家Richard Waters指出，馬斯克個人的三大疏失，導致特斯拉光環褪色，使近年來讓該股在一片看衰聲中逆勢上漲的魔力破功。

一，個人公眾形象管理不善

馬斯克宣稱，他在推特上暢所欲言，帶給特斯拉股東莫大的價值。在特斯拉股價扶搖直上的過程中，馬斯克這麼說有道理，畢竟推特有如巨大的線上擴音器，協助他在大眾心目中奠定天才創業家的形象，儘管同時也引來眾人吐槽，甚至主管當局關切。

然而，他接管推特後，在短短兩個月內製造一團混亂並激起兩極對立，已經傷害他個人和特斯拉的品牌形象。

二，視股價居高不下為理所當然

在汽車本業瀕臨景氣下沉、電動車市變得強敵環伺之際，馬斯克的注意力卻轉向推特，看來是嚴重誤判，即使這段「不務正業」的時期為時短暫亦然。

三，把特斯拉持股當私人撲滿

馬斯克似乎以為可盡情把名下特斯拉持股當提款卡用。在特斯拉股價漲上顛峰後兩天，他就開始賣股票，今年來脫售總計價值近400億美元的持股，即使在他宣稱將停止出脫股票（上周又再說一次）後還繼續賣。以他目前持股總值517億美元來看，售出的股票非常可觀。

Waters說，正是這類行為，使馬斯克多年來加諸在自己和特斯拉身上的護體魔力破功。隨著投資人力挺的熱情消退，理性分析提供他們充分理由大幅調降對這檔股票的評價。

短期內，特斯拉股價後市並不看好。就連馬斯克本人上周也警告，利率上揚和經濟展望不明，指向前方之路坎坷不平。在特斯拉兩大市場，美國和中國，顧客等待名單皆已大幅縮減，凸顯出「需求能否持久不墜」已首度取代「供應問題」，如今成為特斯拉投資人最大的顧慮。

過去兩年來，特斯拉電動車營業毛利率達30%（至少在今春成本升高前是如此），約是福特（Ford）和通用（GM）的兩倍，也輕易超越豐田的19%。2022年特斯拉的成長也讓其他車商羨慕不已。然而，從特斯拉市值是豐田兩倍、股價本益比30倍來看，不乏進一步下修的空間。