我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

外資狂賣亞股 破至少12年紀錄 台股是最大提款機

編譯季晶晶／綜合外電
外資今年狂賣亞股，台股淨流出440億美元最慘。示意圖。（聯合報系資料照片）
外資今年狂賣亞股，台股淨流出440億美元最慘。示意圖。（聯合報系資料照片）

時值美元強勢升值以及晶片需求下滑，外資今年狂賣中國以外新興亞洲市場股票，速度是至少2010年以來最快。這波行情以台股最慘，全年資金淨流出達440億美元，淪外資最大提款機。

全球基金賣超592億美元，是彭博資訊2010年編纂年度數據以來最多。在兩岸地緣政治風險上升以及半導體製造商經營艱困的環境下，台灣的資金淨流出最多，其次為印度和南韓，淨流出分別167億美元和97億美元。菲律賓也出現12億美元的淨流出。

美國聯準會積極升息和全球衰退風險，推動美元強勁升值，也拖累許多亞洲貨幣今年貶到數十年來低點，這些市場的金融資產因此吸引力銳減。亞股今年累計大跌將近20%，是2008年來最慘。

但印尼、馬來西亞和泰國等仍吸引到資金淨流入，分別是12億美元、43億美元和58億美元，前兩個國家有大宗商品出口支撐，泰國則受到旅遊業復甦的提振。

可以肯定的是，資金本季重返亞股，因市場押注聯準會將放緩升息步伐，且中國清零政策轉向，美元近期走軟。部分投資人也認為晶片製造商的估值具吸引力，他們預期明年半導體銷售能出現周期性反彈。

Lombard Odier資產配置部門主管Christian Abuide說，美國利率穩定下來，以及中國重啟經濟意味「美元觸頂」。他補充，如果美元走勢有變，會給亞股帶來風險，當美元走強時，亞股通常會受影響。

亞股 晶片 泰國

上一則

印媒：蘋果盼比亞迪與印度公司合資 在當地生產iPad

下一則

2022全球市場狂舞 皆因這3個關鍵詞

延伸閱讀

罹難者從窗台往下跳 泰柬邊境賭場飯店惡火致19死

罹難者從窗台往下跳 泰柬邊境賭場飯店惡火致19死

峇里島旅遊復甦 印尼2023拚740萬人次 今年2倍多

峇里島旅遊復甦 印尼2023拚740萬人次 今年2倍多
柬埔寨邊境賭場飯店大火 至少19死、數十人下落不明

柬埔寨邊境賭場飯店大火 至少19死、數十人下落不明
泰柬邊境賭場飯店惡火增至19死 罹難人數恐攀

泰柬邊境賭場飯店惡火增至19死 罹難人數恐攀

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。 （路透）

如何不放棄生活小確幸也年收百萬？先從這兩件事做起

2022-12-23 07:28
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降