外資狂賣亞股 破至少12年紀錄 台股是最大提款機

外資今年狂賣亞股，台股淨流出440億美元最慘。示意圖。（聯合報系資料照片）

時值美元強勢升值以及晶片 需求下滑，外資今年狂賣中國以外新興亞洲市場股票，速度是至少2010年以來最快。這波行情以台股最慘，全年資金淨流出達440億美元，淪外資最大提款機。

全球基金賣超592億美元，是彭博資訊2010年編纂年度數據以來最多。在兩岸地緣政治風險上升以及半導體製造商經營艱困的環境下，台灣的資金淨流出最多，其次為印度和南韓，淨流出分別167億美元和97億美元。菲律賓也出現12億美元的淨流出。

美國聯準會積極升息和全球衰退風險，推動美元強勁升值，也拖累許多亞洲貨幣今年貶到數十年來低點，這些市場的金融資產因此吸引力銳減。亞股 今年累計大跌將近20%，是2008年來最慘。

但印尼、馬來西亞和泰國 等仍吸引到資金淨流入，分別是12億美元、43億美元和58億美元，前兩個國家有大宗商品出口支撐，泰國則受到旅遊業復甦的提振。

可以肯定的是，資金本季重返亞股，因市場押注聯準會將放緩升息步伐，且中國清零政策轉向，美元近期走軟。部分投資人也認為晶片製造商的估值具吸引力，他們預期明年半導體銷售能出現周期性反彈。

Lombard Odier資產配置部門主管Christian Abuide說，美國利率穩定下來，以及中國重啟經濟意味「美元觸頂」。他補充，如果美元走勢有變，會給亞股帶來風險，當美元走強時，亞股通常會受影響。