我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣面對抗中威脅 前防長艾思博：準備不夠

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

中國對亞洲鄰國貿易激增

編譯葉亭均／綜合報導
儘管美國持續說服各國減少依賴中國，但數據顯示，中國與亞洲國家的貿易關係正在加深。（新華社）
儘管美國持續說服各國減少依賴中國，但數據顯示，中國與亞洲國家的貿易關係正在加深。（新華社）

儘管美國持續尋求說服各國減少依賴中國，但在新興國家經濟成長、企業調整供應鏈之際，中國與亞洲國家的貿易關係正在加深。

華爾街日報（WSJ）分析中國海關數據，發現自美國在2018年7月首度對中國進口品加徵關稅以來，中國與印尼、馬來西亞、新加坡和越南等十個東南亞鄰國的進出口貿易總額累計成長71%，在11月底止的過去12個月達到9790億美元。

同期間，中國與印度的貿易成長49%；相較下，中國與美國和歐洲的貿易僅分別成長23%與29%，凸顯出中國與亞洲經濟體的貿易成長速度，輕易超過了中國與其他大國的貿易成長速度。

經濟學家表示，這個趨勢的背後原因，是強大的經濟力量會迫使較小經濟體與較大經濟體綁定，而且中國在供應平價手機、基本款汽車、便宜工廠機械與設備占有優勢地位，而這類產品在快速成長的新興國家很暢銷。此外，中國為因應美國加徵關稅，降低許多針對世界其他國家的進口關稅，使亞洲製造的產品對中國企業和消費者來說更便宜。

中國與亞洲鄰國貿易不斷成長，也反映出美中分歧愈演愈烈的影響，除了2018年爆發的美中貿易戰，再加上後來新冠疫情干擾，讓全球供應鏈重新調整。許多在中國營運的製造商尋求將部分產線轉移到鄰近亞洲國家，目的是避開關稅，或降低美中關係惡化將帶來風險。

然而數據顯示，這種重新調整通常反而會強化中國與亞洲其他國家的貿易，而非減少貿易，這反映出製造過程需要大量零組件與數個階段組裝的複雜性。例如，在越南或印度組裝一支智慧手機，需要製造商在亞洲地區運送中國製造的零組件和基本材料，然後才能把成品運往終端客戶的手中。

如此一來，美國將發現，如果不採取更多具體措施來促進他國與美國龐大的國內市場貿易，就很難使亞洲國家遠離中國中國。經濟學家說，這類具體措施包括簽署貿易協議、加入區域貿易協定、或是能夠擴大接觸美國消費者的措施。

關稅 越南 供應鏈

上一則

特斯拉股價跌7成 散戶不離棄

下一則

台灣外貿協會攻美日等4大市場

延伸閱讀

比利辭世／曾為紐約宇宙隊踢球 卻在印度敗興而歸

比利辭世／曾為紐約宇宙隊踢球 卻在印度敗興而歸
美國放寬電動車補助規定 激勵亞洲電動車類股大漲

美國放寬電動車補助規定 激勵亞洲電動車類股大漲
中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒

中國疫情升溫 美考慮採檢國際航班「廢水」追毒
拜登簽署法案 20億元對台軍事貸款預算生效

拜登簽署法案 20億元對台軍事貸款預算生效

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。 （路透）

如何不放棄生活小確幸也年收百萬？先從這兩件事做起

2022-12-23 07:28
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44

超人氣

更多 >
原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」

原以為第一波染疫30%…「北京感染率可能已超80%」
愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓

愈來愈危險…南海解放軍機逼近3公尺 美軍機急避讓
好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」

好市多頻惹抱怨 華人「遭歧視還是小題大作？」
川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降

川普律師：國會暴動調查委員會舉白旗投降
「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%

「八方雲集」美國二店試營運 加州售價調漲10%