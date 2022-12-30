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四領域遠距工作 不退燒

編譯湯淑君／綜合報導
在某些行業，疫情期間蔚為風潮的遠距工作模式，至今歷久不衰，2023年可望持續成長。（路透）
在某些行業，疫情期間蔚為風潮的遠距工作模式，至今歷久不衰，2023年可望持續成長。（路透）

美國就業市場過去三年暴落又暴起，2023年又會是什麼景況？

人力資源網站ZipRecruiter推論未來一年美國就業市場的發展，預測在科技、法律等產業，疫情期間蔚為風潮的遠距工作模式，至今歷久不衰，2023年可望持續成長。

根據ZipRecruiter的研究，遠距工作在不同產業的發展前景不一。

在載運乘客、食品製造等產業永遠不可行；在中小學教育等領域，只能充當疫情緊急措施，疫後就會恢復常態；在藝文、娛樂等行業，疫情期間盛行但之後成長停滯；在科技、法律、政府和醫療保健等深具遠距工作潛力的行業，則持續成長。

就上述最適合遠距工作的行業而言，遠距模式占職缺比率仍在攀升，預料2023年會持續成長，即使就業市場減弱也不會逆轉這股潮流。

ZipRecruiter認為，2023年最可能的結果是經濟「軟著陸」，或根本「不會著陸」，進而推論未來一年美國就業市場還有下列發展：

1.通膨緩步下滑趨勢確立。基於勞力供不應求問題未解決，Fed料將把政策利率持穩在5%~5.25%附近，但不至於太「鷹」，以免掀起金融市場動盪或大幅推升失業率。

2.勞工實質薪資將呈正成長。近來通膨降溫已使過去五個月的實質薪資成長轉正，這股趨勢可望延續到明年底，助長產品與服務需求，因此餐旅、沙龍、健身房等行業的招聘需求有撐。

3.就業成長會減速，不致逆轉。2023年美國非農就業平均每月新增人數可能從2022年的平均38萬人左右，大幅趨緩至10萬至15萬人——這種成長步調可望後繼有力，且無助長通膨之虞。

4.薪酬與生產力更密切連動。「薪資透明法」促使美國企業對不同職務設定明確的薪級，並言明從基層升上頂層所需達成的年資、技能或生產力目標。

勞工薪酬將更與客觀標準連結，促成公平、透明的薪酬政策，獎勵生產力提升的員工。

就業 疫情 勞工

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