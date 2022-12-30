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越南今年GDP增逾8% 亞洲居冠

編譯王巧文／綜合報導

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官方最新數據顯示，拜本季國內生產毛額（GDP）優於預期所賜，越南今年經濟成長幅度突破8%，表現居亞洲各國之冠，這也反映全球衰退風險開始發威之前，該國經濟自新冠肺炎疫情復甦的動能延續，但明年恐難逃經濟逆風。

越南統計總局（GSO）29日公布，截至12月底的本季GDP估計擴張5.92%，遠優於市場預估的4.65%，推升全年GDP成長率衝抵8.02%，遠高於政府設定的6%~6.5％目標區間，使越南成為今年亞洲成長最快的國家。

GSO局長阮氏香表示，製造業是今年越南經濟成長的主要驅動力，全年成長率高達8.1%。優於預期的經濟表現，為越南央行在決定貨幣政策從緊縮轉向之前，提供了觀望空間。

央行今年來已升息200個基點，基準利率攀升至6%，致使越南房地產業的債務違約隱憂隱隱浮現，市場擔心可能出現中國大陸式的成長衝擊。

此外，亞洲開發銀行（ADB）本月中旬曾表示，儘管越南「在全球經濟不確定性的情況下表現優異，但經濟前景風險已經升高」，「儘管貿易繼續擴張，但跡象顯示，全球對該國出口的需求減弱」。

不過，ADB預測，受到主要貿易夥伴成長放緩的影響，越南明年經濟成長率將僅為6.3%。

最新貿易數據已顯露端倪，這個東南亞經濟體12月出口額較去年同期下滑14%，連續第二個月走跌，12月零售銷售額年比增加17.1%。

越南 央行 東南亞

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