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特斯拉股價跌7成 散戶不離棄

編譯季晶晶、劉忠勇／綜合報導
即使特斯拉股價今年來大跌，鐵粉散戶繼續買進。（路透）
即使特斯拉股價今年來大跌，鐵粉散戶繼續買進。（路透）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克28日對員工喊話，不要「被股市的瘋狂現象影響」。他勉勵員工：「持續繳出優異表現，市場將會認可。」今年來特斯拉股價大跌七成，將寫下歷來最差全年表現，但不只馬斯克，顯然散戶也未動搖對這家電動車大廠的信心。

馬斯克在電郵中告訴員工：「我相信，從長遠看，特斯拉會是地表最有價值公司」。他敦促員工為年底交車全力衝刺，「這將產生真正的影響」。根據路孚特（Refinitiv）數據，分析師預期特斯拉第4季可交車442,452輛。

特斯拉股價28日收漲3.31%到112.71美元，中止了2018年9月以來最長的連七天跌勢。雖然特斯拉的獲利穩定，且有望實現歷來最大年度盈餘，但投資人還是擔心升息衝擊需求、市場競爭加劇，以及馬斯克入主推持可能分心等等因素。該股今年累計下跌約72%，市值蒸發近7,200億美元，一度成為標普500指數表現第三差的成分股。

根據S3 Partners的數據，看空特斯拉的投資人今年來已賺進170億美元。該公司執行董事杜桑尼維斯基說，「預料價格底部明顯成形前會有更多人放空」。

不過，對死忠鐵粉而言，上述風險都不是問題。Vanda資深策略師帕特爾說：「散戶過去六個月買進的特斯拉多於過去60個月。對機構投資人來說，有明顯不看基本面訊號的買家，就是賣家天堂。」

至少在南韓是如此。當地散戶在疫情期間開始追捧特斯拉，在特斯拉今年股票崩跌之際，又逢低進場。

彭博資訊引述研究業者Vanda的數據報導，這個月的每一天，散戶都維持強勁買盤，12月和第4季的淨買入創新高。

特斯拉 馬斯克 投資

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