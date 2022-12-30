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美會計師稽核師 2年少30萬人

編譯葉亭均／綜合報導
美國過去兩年有超過30萬名會計師和稽核人員離職，反映高薪不敵高工時。（本報資料照片）
美國過去兩年有超過30萬名會計師和稽核人員離職，反映高薪不敵高工時。（本報資料照片）

美國過去兩年有超過30萬名會計師和稽核人員離職，下滑幅度達17%，進入這一行的大學生人數也變少，無法彌補離職造成的人力缺口。

華爾街日報報導，美國之所以出現會計師和稽核師人力流失的趨勢，一方面是因為戰後嬰兒潮世代退休，但影響更大的是更深層的職場變化。根據美國勞工統計局的數據，從2019年開始，這一行25至34歲的年輕專業人士和45至54歲資深專業人士也都大量離職。人力招募業者說，經驗豐富的會計師若跳槽，通常是轉戰金融與科技領域。

企業對會計師有龐大需求，相關專業人力卻不足，因此帶動會計行業薪資大增，且吸引更多臨時人力加入，但仍無法彌補基本的人力缺口問題，因為許多大學畢業生不願從事會計工作，甚至連主修會計的學生也意願低落。

例如在克萊門森大學主修過會計的22歲青年皮克斯利在實習過程中就發現，會計工作的重複性讓他感到無聊，不如他大學最愛的課程數據分析來得有趣。

皮克斯利參加了大型會計事務所的預徵活動，最終選擇不應徵，而是考慮在美軍中的工作機會。

他說，在大型上市會計師事務所工作，每到報稅與稽核截止日之前，每周工作70小時至80小時是很常見的，這是他選擇放棄的理由之一，「老實說，我對那感到有點害怕。我不知道我是否真的想做這工作。」

某間會計事務所表示，正考慮減少繁忙季節時加班時數與工作負荷的各種方式。雖然薪資會依市場與職位調整，但稽核、稅務、顧問服務的所有基層員工，2023年的薪資將比2022年新進的大學畢業生高出5%至15%。舉例來說，在紐約市從事與稅務相關的基層工作，年薪介於7.1萬至8.2萬美元。該事務所發言人說，在過去12個月，多數員工已經三度加薪。

根據國際註冊專業會計師協會的數據，2020年完成會計學位的美國學生，比2012年減少近9%至5萬2500人，過去兩年延續下滑的情況，而且更少學生完成會計師執照的考試。

華爾街 紐約市 退休

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