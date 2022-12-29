我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長榮海運「年終獎金45個月」可望連莊台灣年終王

「龐克教母」薇薇安魏斯伍德辭世 享壽81歲

彭博：2022是晶片業轉折年 重視政治甚於技術發展

編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊分析，2022年製造商的策略重心轉向，重視政治甚於技術發展。圖為美國總統拜登本月初出席台積電亞利桑納州廠移機典禮的資料照。（歐新社）
彭博資訊分析，2022年製造商的策略重心轉向，重視政治甚於技術發展。圖為美國總統拜登本月初出席台積電亞利桑納州廠移機典禮的資料照。（歐新社）

彭博資訊分析，2022年是全球晶片製造商的重大轉折－在各國企圖吸引晶片商進駐設廠之際，製造商的策略重心也轉向，重視政治甚於技術發展。

美國總統拜登在12月出席台積電亞利桑納州廠的移機典禮時，用「奈米」這個字大玩繞口令，出席的蘋果執行長庫克也開懷大笑。

彭博資訊指出，這個場景很重要，因為彰顯出目前對晶片業者最重要的事：你在政府裡的朋友有哪些。美中科技戰和新冠疫情引發的供應鏈干擾，已改變晶片業，現在親近政治人物及其利益、和他們對產業影響力的重要性，不亞於開發最傑出的技術。相較下，過去50年來，晶片製造的成功都取決於哪一家公司的生產技術最出色，從而創造更好的產品和更高的經濟效益。

因此，企業領袖正改變策略重點，轉向形塑產業政策、為工廠爭取更高的補貼，及避免遭制裁。美國有兩個目標，一方面希望限制中國扶植國內晶片業的能力，從而限縮其軍事與監視能力；另一方面，美國也和歐洲一樣，試圖扭轉過去數十年來在東亞投資晶片業的趨勢，把美國打造為晶片重鎮，台積電的亞利桑納州廠便是箇中典範。

彭博資訊指出，晶片業者在考量設廠時，政治壓力已凌駕商業利益，未能適應這個影響力賽局的業者將失去競爭力。未來一年，西方晶片業者都將爭搶美國和歐盟共計將近1億美元的補貼， 而中國的晶片製造商也可能會花更多時間，尋求政府支持規避美國盟邦的科技禁運。

台積電29日在台南舉行3奈米製程量產典禮時，也強調對台灣的承諾，希望緩和美國廠投資會弱化台灣晶片業戰略重要性的疑慮。

晶片 台積電 亞利桑納州

上一則

聖誕行情終現 那指大漲2.6%

下一則

通膨與衰退夾殺 半數美國人新年新希望都跟「它」有關

延伸閱讀

無證客丟包華府挨批 德州長：白宮才是偽善之徒

無證客丟包華府挨批 德州長：白宮才是偽善之徒
美同意售台1.8億「陸上機動布雷系統」 可望1個月後生效

美同意售台1.8億「陸上機動布雷系統」 可望1個月後生效
勞工爭取加薪 可能拖累大盤

勞工爭取加薪 可能拖累大盤
美化捏造學經歷 紐約州準眾議員遭逼問「不知羞恥嗎」

美化捏造學經歷 紐約州準眾議員遭逼問「不知羞恥嗎」

熱門新聞

MarketWatch專家指出，在通膨高漲之際，投資人若想省下資金，最好別買五樣資產。（美聯社）

把錢花在刀口上 專家建議明年別買這5樣資產

2022-12-28 00:54
在美國給小費的風氣似乎無處不在，但顧客給小費看似有很大的自主性，實則不然。（路透資料照片）

數位小費給不給？排隊結帳躲不掉 比現金更傷腦筋

2022-12-26 20:50
「股神」巴菲特。美聯社

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

2022-12-23 11:05
憑藉高額折扣和慷慨送優惠券，Temu 9月在美國推出以來人氣高漲。（取材自Temu官網）

美版拼多多App爆紅後 消費者的感受變了

2022-12-27 05:43
暢銷書「我教你變成有錢人」作者塞提說，想年收千萬不必放棄小確幸，只要先從兩件事開始做起。 （路透）

如何不放棄生活小確幸也年收百萬？先從這兩件事做起

2022-12-23 07:28
電價飆升使得在歐洲開電動車的成本大增，有時候比傳統汽油車還貴。(路透)

電動車充電居然比汽油車加油貴？有解決之道

2022-12-25 20:44

超人氣

更多 >
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者

華男平安夜山中徒步旅行 不幸遇難 新罕州今年第21罹難者