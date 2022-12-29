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三星傳開緊急會議 商討晶片黯淡展望

編譯簡國帆／綜合外電
三星集團旗下子公司的高層主管本周稍早已召開一場緊急會議。（歐新社）
三星集團旗下子公司的高層主管本周稍早已召開一場緊急會議。（歐新社）

韓國時報報導，三星集團旗下子公司的高層主管，本周稍早已召開一場緊急會議，討論旗艦晶片事業所面臨的風險，以及即將到來的全球經濟衰退。

報導指出，這場在三星人力發展研究所舉行的會議，是三星集團六年來首度召集所有子公司的高層主管開會；此前三星集團6月已和電子產品子公司召開這類會議，9月也已和電子產品和金融服務子公司開會。

不過，三星電子會長李在鎔因出訪東南亞而缺席，由副會長鄭賢豪代表出席，據傳他告知與會者，應該尋找新科技以確保集團的存續。報導指出，與會者也評估今年的獲利表現、討論明年的事業計畫，並且聆聽三星全球研究對國內外的產業情勢預測，外部專家據傳也受邀發表演講，談論氣候危機和能源業的未來。

此時正值三星電子的主力晶片事業展望悲觀。高盛上周預測三星電子本季營業利益將年減58.3%到5.8兆韓元（46億美元）半導體事業營利更將年減83%，南韓券商也預期三星電子的晶片部門明年第1季將陷入營業損失，為14年來首次虧錢。

黯淡的展望已經促使三星電子轉向緊急模式，今年下半年支付給員工的獎金比第1季砍半，取消派遣120位專家到國外的計劃，裝置體驗（DX）部門要求大砍辦公成本一半，行動體驗（MX）部門也下令縮減成本和出國參展的數量。

三星 晶片 東南亞

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